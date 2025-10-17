Adriana Kneissl prezradila svoj tajný trik, ktorým docieli eleganciu: Ľudia sú z nej nadšení, môžete to vysúšať aj vy

Foto: Instagram (adriana_kneissl)

Frederika Lyžičiar
Elegancia nie je o luxuse, ale o postoji.

Dnes, keď sa život neustále zrýchľuje a mnohé zvyky pomaly miznú, práve elegancia a úcta zostávajú znakom kultivovanosti. Aj obyčajná večera sa môže stať skutočným zážitkom, keď ju sprevádza vkus, rešpekt a cit pre detail.

Na svojom profile na Instagrame sa Adriana Kneissl zamyslela nad tým, aké dôležité je nielen vychutnávať si degustačné menu, ale aj prísť naň vhodne pripravený. Príspevok sprevádza fotografia, ktorou Adriana v mimoriadne elegantnom outfite otvorila diskusiu o tom, že oblečenie nie je len módnym doplnkom, ale aj prejavom úcty – k miestu, k ľuďom i k samotnému zážitku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Úcta sa začína detailmi

„Keď na degustačnú večeru, tak pekné oblečenie by malo byť samozrejmosťou. Lebo ukazuje tým úctu a rešpekt personálu, ktorí sa o vás dokonale stará od privítania až po dezert. To nie je rezeň v trojobale, to nie je 100 ľudí v „reštike“… Kuchár na jeden chod použije aj tri techniky, vyberie to najlepšie z top. A aj to, ako vy prídete, vypovedá o vás,“ napísala Adriana vo svojom príspevku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)


Podľa nej ide o prejav rešpektu k personálu, ktorý sa stará o hostí od prvého pozdravu až po posledný dezert. Degustačné večere sú špecifické svojou atmosférou, starostlivosťou o každý detail a snahou vytvoriť pre hostí kulinársky zážitok, pri ktorom kuchár kombinuje viaceré techniky a najlepšie suroviny.

Krása, elegancia a rešpekt

