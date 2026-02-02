Adela Vinczeová bez cenzúry: Opísala tajné myšlienky, za ktoré sa hanbí. Sajfa ju musel krotiť

Foto: Instagram (trochu_inak_s_adelou)

Jana Petrejová
Prehovorila o bizarných myšlienkach. 

Adela a Sajfa sú známi tým, že si dokážu urobiť srandu zo seba aj zo sveta okolo, no zároveň vedia ísť prekvapivo do hĺbky. Potvrdili to v treťom kole otázok od fanúšikov, ku ktorým sa moderátorská dvojica vyjadrila, pričom nechýbal smiech a zaujímavé názory a myšlienky, ktoré by od nich málokto čakal.

Ich odpovede tak neboli len vtipné, ale aj ľudské, miestami nečakane úprimné a presne také, aké majú ich priaznivci radi – bez pretvárky, s nadhľadom a s vedomím, že podobné myšlienky má občas každý z nás. V ďalšom kole otázok, ktoré pristáli vo Fun rádiu, nešli fanúšikovia len po povrchu. Objavila sa aj jedna, ktorá si pýtala úprimnosť, nadhľad a kúsok odvahy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Čo si Adela predstavuje?

Ukázalo sa, že neexistuje snáď žiadna otázka, na ktorú by obaja nevedeli zareagovať. Vynašli sa aj tentokrát a hlavne Adela Vinczeová hneď vyšla s pravdou von, čo sa skrýva v jej hlave. „Aké sú vaše najtajnejšie myšlienky, že sa aj hanbíte, že si ich myslíte?“ zaznela otázka od zvedavého fanúšika.

Človek by čakal, že moderátori budú chvíľu loviť v pamäti, no Adela hneď vedela, o čom je reč. „Ja mám niekedy také predstavy a myslím si, že to majú všetci… Snáď by povedal nejaký pán heretik, že je to normálne, že len spracúvame nejakú svoju agresiu,“ začala mamička adoptívneho synčeka Maxíka, ktorý si vo svojom veku uvedomuje, že má rodičov z televízneho prostredia.

Po týchto slovách mnohí ostanú v šoku. „Rozprávaš sa s niekým, ja neviem, s niekým bezbranným… Môžem to vôbec hovoriť?“ položila si otázku a obrátila sa na Sajfu, ktorý ju posmelil. „Si tak predstavuješ, že čo by bolo, kebyže mu jednu uvalašíš, alebo že ako by sa tvoj život ďalej uberal. Vieš čo myslím?“ pokračovala Adela.

Ďalšie nezvyčajné fantázie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac