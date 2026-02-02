Adela Vinczeová bez cenzúry: Opísala tajné myšlienky, za ktoré sa hanbí. Sajfa ju musel krotiť

Adela a Sajfa sú známi tým, že si dokážu urobiť srandu zo seba aj zo sveta okolo, no zároveň vedia ísť prekvapivo do hĺbky. Potvrdili to v treťom kole otázok od fanúšikov, ku ktorým sa moderátorská dvojica vyjadrila, pričom nechýbal smiech a zaujímavé názory a myšlienky, ktoré by od nich málokto čakal.
Ich odpovede tak neboli len vtipné, ale aj ľudské, miestami nečakane úprimné a presne také, aké majú ich priaznivci radi – bez pretvárky, s nadhľadom a s vedomím, že podobné myšlienky má občas každý z nás. V ďalšom kole otázok, ktoré pristáli vo Fun rádiu, nešli fanúšikovia len po povrchu. Objavila sa aj jedna, ktorá si pýtala úprimnosť, nadhľad a kúsok odvahy.
Čo si Adela predstavuje?
Ukázalo sa, že neexistuje snáď žiadna otázka, na ktorú by obaja nevedeli zareagovať. Vynašli sa aj tentokrát a hlavne Adela Vinczeová hneď vyšla s pravdou von, čo sa skrýva v jej hlave. „Aké sú vaše najtajnejšie myšlienky, že sa aj hanbíte, že si ich myslíte?“ zaznela otázka od zvedavého fanúšika.
Človek by čakal, že moderátori budú chvíľu loviť v pamäti, no Adela hneď vedela, o čom je reč. „Ja mám niekedy také predstavy a myslím si, že to majú všetci… Snáď by povedal nejaký pán heretik, že je to normálne, že len spracúvame nejakú svoju agresiu,“ začala mamička adoptívneho synčeka Maxíka, ktorý si vo svojom veku uvedomuje, že má rodičov z televízneho prostredia.
Po týchto slovách mnohí ostanú v šoku. „Rozprávaš sa s niekým, ja neviem, s niekým bezbranným… Môžem to vôbec hovoriť?“ položila si otázku a obrátila sa na Sajfu, ktorý ju posmelil. „Si tak predstavuješ, že čo by bolo, kebyže mu jednu uvalašíš, alebo že ako by sa tvoj život ďalej uberal. Vieš čo myslím?“ pokračovala Adela.
