Action sťahuje z predaja hračku: Obsahuje nebezpečný azbest, peniaze vám vrátia aj bez bločku

Naťahovacie figúrky Stretch Squad, ktoré sa predávali v predajniach Action, sťahujú z trhu. Dôvodom je zistenie, že výplň niektorých postáv obsahuje stopy azbestu, teda látky, ktorá je považovaná za zdraviu nebezpečnú.
Na problém upozorňuje samotný Action v oznámení z 13. februára 2026. Podľa dostupných informácií môže k riziku dôjsť najmä v prípade, ak sa hračka poškodí a výplň sa uvoľní. Produkt sa aktuálne preveruje.
Čo znamená prítomnosť azbestu
Ako píše portál europa, azbest je prírodný minerál, ktorý sa v minulosti využíval najmä v stavebníctve a priemysle pre svoju odolnosť voči teplu, ohňu a chemikáliám. Európska únia ho dnes klasifikuje ako karcinogén kategórie 1A. Riziko nevzniká samotným dotykom materiálu.
Nebezpečenstvo predstavujú drobné vlákna, ktoré sa môžu uvoľniť do vzduchu pri poškodení materiálu a následne byť vdýchnuté. Dlhodobé vystavenie takýmto vláknam je spojené s vážnymi ochoreniami pľúc, vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu. Tieto ochorenia sa môžu prejaviť až po mnohých rokoch. V bežnom prostredí je dnes používanie azbestu výrazne obmedzené a regulované právnymi predpismi Európskej únie.
Ako postupovať
Stiahnutie sa týka výrobkov označených ako Naťahovacia figúrka Stretch Squad 1 ks a Figúrky Stretch Squad 4 ks. Ide o akčné čísla produktu 3209338 a 3202066. Hračky boli v predaji v sieti Action od 22. apríla 2024 do 13. februára 2026.
Ak máte niektorý z uvedených produktov doma, prestaňte ho používať a vráťte ho do najbližšej predajne Action. Kúpna cena vám bude vrátená aj bez dokladu o kúpe. Spoločnosti HTI a Action sa zákazníkom ospravedlnili za vzniknuté nepríjemnosti. V prípade otázok je možné kontaktovať autorizovaného zástupcu spoločnosti HTI EU, Vulcan Consulting, v Dubline, alebo využiť zverejnené kontaktné údaje.
