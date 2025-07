Aby mohlo dôjsť k zmiereniu rodiny, musí sa princ Harry ozvať ešte jednej osobe. Vraj na ňu úplne zabudol

Princ Harry sa aktívne snaží po rokoch zmieriť so svojou rodinou. Má pritom eso v rukáve, keďže Meredith Maines, jeho hlavná komunikačná poradkyňa, zabezpečila Harrymu rozhovor, v ktorom povedal, že sa chce zmieriť s rodinou, čím sa dali veci do pochodu a ona sa už stihla stretnúť so zástupcami jeho otca aj brata.

Vojvoda zo Sussexu začiatkom tohto roka prezradil, že so svojím otcom kráľom už nekomunikuje, a jeho vzťah so starším bratom, princom Williamom, je údajne takmer neexistujúci. Teraz sa snaží o nápravu, no podľa portálu Mirror a zdroja, ktorý im poskytol cenné informácie, princ Harry zabúda ešte na jedného kľúčového člena rodiny, s ktorým musí začať viac komunikovať, ak chce skutočne mier v rodine.

Najviac spoločného má práve s Annou

V rozhovore pre BBC Harry povedal, že by „rád dosiahol zmierenie“ s kráľom a princom Williamom, keďže priznal, že je unavený z bojov a obáva sa o Karolove zdravie, pretože „nevie, koľko času jeho otcovi ešte ostáva“. Tieto nové vyjadrenia však nezatieňujú tie predošlé. Najmä po tom, ako Harry vo svojich memoároch Spare odhalil rozsah sporu medzi ním a jeho príbuznými a dokonca tvrdil, že on a William sa po hádke dostali do fyzickej roztržky.

A práve obdobie vydania tejto knihy bolo podľa kráľovskej redaktorky Roya Nikkhah, ktorá je tiež priateľkou princeznej Anny, kľúčové. Ako uvádza portál Sunday Times, Nikkhah povedala, že v čase vydania knihy sa mal princ Harry viac kontaktovať so svojou tetou a práve ona by mala byť tou, s ktorou by mal mať princ hladké zmierenie, keďže sa s ním dokáže najviac stotožniť.

Anna, ktorá budúci mesiac oslávi svoje 75. narodeniny, bola totiž tiež „náhradníčkou“ za svojho staršieho brata kráľa, a keď sa narodili jej mladší bratia, princ Andrew a princ Edward, klesla v línii následníctva ešte nižšie. Harry sa pritom viackrát oháňal argumentom, že s ním bolo zaobchádzané inak, než s jeho bratom Williamom, ktorý je dedičom trónu.

Nikkhah vysvetľuje: „Harry by mal naozaj hovoriť s princeznou Annou. Často spomínala, že s ňou zaobchádzali inak, keď bola dieťa. Bola druhá v poradí po Karolovi a ako žena bola ešte nižšie v línii následníctva, no napriek tomu si vytvorila vlastnú cestu. V dvadsiatke bola tvrdohlavá a často nahnevaná na mnohé veci, ale prešlo ju to. Mal by sa s ňou porozprávať o jej skúsenostiach. Je bystrá a môže mu veľa povedať o tom, čím si prešla.“

Anna, jediná dcéra zosnulej kráľovnej Alžbety II. a princa Filipa, vojvodu z Edinburghu, je známa svojím pragmatickým prístupom. Prežila pokus o únos, súťažila na olympiáde a celé desaťročia podporovala svoju matku. Princezná v roku 2024 absolvovala takmer 400 oficiálnych podujatí – čo je najviac zo všetkých členov kráľovskej rodiny – napriek tomu, že bola v tomto roku hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde strávila päť nocí po tom, čo ju údajne kopol kôň.

Minulý týždeň bola navyše zverejnená informácie, že Anna bola pred svojimi 75. narodeninami poctená pamätnou mincou vydanou Kráľovskou mincovňou na oslavu jej „pozoruhodného celoživotného prínosu“ pre kráľovskú rodinu.