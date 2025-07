Má eso v rukáve. Zdá sa, že sa želanie princa Harryho naplní a skutočne dostane príležitosť udobriť sa s rodinou

Keďže sa údajne pripravujú mierové rokovania s cieľom napraviť dlhoročné rozpory medzi princom Harrym a kráľom Karolom, kľúč k dlho očakávanému znovuzjednoteniu kráľovskej rodiny by mohol mať v rukách významný člen na strane Sussexovcov. Zdá sa tak, že by sa mohli konečne udobriť.

Ako informuje portál Mirror, vzhľadom na napäté vzťahy v kráľovskej rodine odvtedy, čo vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu v roku 2020 opustili kráľovský život a presťahovali sa do Kalifornie, princ Harry nedávno vyjadril želanie obnoviť vzťahy so svojím otcom aj starším bratom, princom Williamom.

Je jeho esom v rukáve

Len minulý týždeň sa konali rokovania medzi hlavnou komunikačnou poradkyňou princa Harryho, Meredith Maines, a komunikačným tajomníkom kráľa Karola III., Tobynom Andreae. Na stretnutí v Londýne bol údajne prítomný aj PR zástupca Sussexov v Spojenom kráľovstve, Liam Maguire.

Je známe, že sa obe strany rozprávali pri „neformálnych nápojoch“ na slnkom zaliatej terase Royal Over-Seas League (ROSL), súkromného klubu, ktorý má, čo je príznačné, históriu propagovania priateľstiev po celom svete.

Práve Meredith Maines by mohla byť Harryho tajnou zbraňou, pokiaľ ide o znovuzjednotenie kráľovskej rodiny, keďže to bola práve ona, kto zabezpečil princovi Harrymu májový rozhovor s BBC. V ňom Harry povedal, že by „rád dosiahol zmierenie“ s kráľom a princom Williamom, keďže priznal, že je unavený z bojov a obáva sa o Karolove zdravie, pretože „nevie, koľko času ešte jeho otcovi ostáva“.

Maines pracuje s princom Harrym a Meghan Markleovou len od marca tohto roku, ale už stihla výrazne ovplyvniť ich podnikanie, keďže spolupracuje s Archewell aj s Meghaninou lifestylovou značkou As Ever.

Svoje nadšenie z toho, že sa pripojí k americkým členom kráľovskej rodiny, vyjadrila vo vyhlásení pre Axios koncom februára. „Je mi cťou spolupracovať s princom Harrym a Meghan, vojvodom a vojvodkyňou zo Sussexu, a zdôrazniť úžasnú prácu, ktorú robia prostredníctvom Archewell, svojho širšieho portfólia podnikov a neziskovej činnosti,“ povedala Maines a dodala: „Teším sa, že im pomôžem rozprávať ich príbeh ako podnikateľov, tvorcov a filantropov, a zároveň budem dohliadať na všetku komunikáciu páru a ich podnikov.“

Po rokoch by mohli zakopať vojnovú sekeru