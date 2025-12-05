„A teraz to nie je sranda, stoj, ani sa nepohni“: Muž so zbraňou vykradol zlatníctvo, predavačky prežili minúty hrôzy

Ilustračná foto: Facebook (Polícia SR)

Lucia Mužlová
SITA
Pištoľ mal stále nabitú.

Košickí kriminalisti vyšetrujú štvrtkovú lúpež v jednom z košických zlatníctiev. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, polícia sa intenzívne venuje prípadu, ku ktorému došlo 4. decembra popoludní v centre Košíc, a aktívne pracuje na objasnení skutku.

„Po tom, čo predavačky jedného zo zlatníctiev predložili doposiaľ neznámemu páchateľovi palety s prsteňmi, ten z ľavého vrecka svojej bundy vytiahol doposiaľ nezistenú strelnú zbraň, pravdepodobne však plynovú pištoľ, a so slovami „a teraz to nie je sranda, stoj, ani sa nepohni“, neznámu zbraň nabil a po celý čas nabitou zbraňou striedavo mieril na obidve predavačky,“ priblížila Ivanová priebeh skutku.

S predavačkami nakladal do tašky šperky

Doplnila, že páchateľ následne vytiahol papierovú tašku a predavačkám prikázal, aby do nej ukladali prstene. Sám im pritom pomáhal, keď ich vyrušil ďalší pracovník predajne. Páchateľ sa zľakol, vzal tašku s lupom a dal sa na útek. „Pracovník predajne sa za ním rozbehol, a vtedy na neho páchateľ jedenkrát vystrelil pravdepodobne z plynovej zbrane, a potom aj s lupom ušiel na doposiaľ neznáme miesto,“ informuje krajská policajná hovorkyňa.

V taške s lupom si páchateľ odniesol 82 dámskych aj pánskych prsteňov zo žltého kovu, predbežná škoda bola vyčíslená na 40-tisíc eur. Pracovníci prevádzky neutrpeli zranenia. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Aby sme nezmarili ďalšie vyšetrovacie úkony a nesťažili ďalšie vyšetrovanie, bližšie ani podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť,“ uzavrela Ivanová.

