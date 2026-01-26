81-ročná dôchodkyňa bola tehotná vyše 56 rokov: Lekári z nej kamenné dieťa vybrali, následky boli tragické

Foto: pexels

Petra Sušaninová
Prípad prekvapil aj skúsených odborníkov.

Vo výnimočných prípadoch sa stáva, že dieťa tehotenstvo neprežije, no ostáva v tele matky. Presne to sa stalo 81-ročnej dôchodkyni, ktorá bola tehotná 56 rokov.

Z lekárov mala strach

V Brazílii zomrela 81-ročná dôchodkyňa Daniela Almeida Vera po operácii, pri ktorej jej lekári odstránili z tela tzv. kamenné dieťa, ktoré v sebe nosila približne 56 rokov, píše Mail Online. Lekári objavili kalcifikovaný plod, nazývaný litopedion, počas vyšetrenia po tom, ako sa Daniela sťažovala na bolesti brucha.

Pôvodne pomoc vyhľadala pre infekciu močového traktu. Lekári sa dokonca obávali, že má rakovinu. Napokon ale došli k záveru, že Daniela nosila mŕtvy plod vo svojom tele od svojho posledného tehotenstva pred viac ako piatimi desaťročiami. Pochádzala z domorodého kmeňa a žila v osade pri hraniciach Brazílie s Paraguajom. Zanechala po sebe sedem detí a 40 vnúčat.

Ilustračná foto: Chang CM, Yu KJ, Lin JJ, Sheu MH, Chang CY, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Operáciu podstúpila 14. marca 2024. Žiaľ, nasledujúci deň zomrela na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jedna z jej dcér sa vyjadrila, že Daniela mala z lekárov a ich nástrojov strach, navštevovala ich preto veľmi zriedka. Nazdáva sa, že kamenné dieťa v sebe nosila ešte dlhšie, ako si myslia lekári. Ťažkosti pociťovala totiž už po prvom tehotenstve.

Podobných prípadov lekári zaznamenali niekoľko

Podobný prípad šokoval lekárov aj v Spojených štátoch. Žena zomrela na následky ťažkej podvýživy po tom, ako jej kamenný plod 9 rokov blokoval črevá. Do nemocnice prišla v dôsledku ťažkostí s príjmom potravy, verila ale, že jej niekto počaroval. Operáciu odmietla.

V ďalšom z prípadov zas žena v tele nosila dvojkilový kamenný plod 35 rokov. Na rozdiel od zmieňovaných prípadov ju ale kvôli tomu vraj netrápili žiadne zdravotné ťažkosti. K zriedkavému javu dochádza najčastejšie vtedy, keď plod odumrie počas tehotenstva v brušnej dutine a je príliš veľký na to, aby ho telo znovu vstrebalo. V rámci reakcie na cudzie teleso ho telo kalcifikuje, čím chráni telo matky pred odumretým tkanivom a zabraňuje infekcii.

