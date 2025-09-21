5 farebných kombinácií, v ktorých zažiarite na jeseň: Spájajú v sebe neutrálne s veselým, na svoje si príde každá žena

Móda sa neustále mení. Našťastie nemusíte zo šatníka vyhadzovať obľúbené kúsky ani nakupovať nové, stačí, ak ich správne farebne skombinujete. Jeseň totiž bude hrať netradičnými farebnými dvojicami, a tak možno objavíte nový obľúbený outfit.
Nič nevyjadruje novú sezónu tak, ako svieža farebná kombinácia. Ľudia, ktorí majú módu v malíčku, vedia, že túto jeseň sa bude nosiť konkrétnych päť farebných kombinácií, ktoré sú šik a elegantné. Ako totiž píše portál WHO WHAT WEAR, jedným z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť elegantný vzhľad oblečenia, je výber farieb a ich kombinácia.
1. Tlmená žltá + čierna
Svetložlté odtiene boli jedným z najväčších trendov (nielen farieb, ale vo všeobecnosti) posledných mesiacov a módni návrhári ich nezanedbali ani na jeseň. Nahradením bielych a krémových akcentov štruktúrovanejšou a výraznejšou čiernou farbou, vzniká kontrast, ktorý je aktuálny a vždy vám zaručí komplimenty.
Hoci by ste si mohli na prvý pohľad povedať, že žltá a čierna vám zaručia skôr hmyzí vzhľad, keďže pripomínajú včelu či osu, netreba si predstavovať sýtu žltú ani príliš veľké plochy čiernej. Skôr zvoľte čierne doplnky ako opasok a kabelku a zabúdať netreba ani na čierne kožené čižmy.
