224-tisíc snímok ukázalo najväčší bióm sveta v pohybe: V rapídnej rýchlosti mieri na sever

Pokrýva severné časti Eurázie a Severnej Ameriky a typické sú preň vždyzelené stromy ako borovice, smreky a smrekovce. Poskytuje útočisko rozmanitej faune vrátane medveďov, losov, bizónov či bobrov, ako aj sov, orlov a ďalších vzácnych vtákov.
Tento bióm sa tiahne naprieč planétou a vytvára akýsi zelený pás. Zahŕňa časti Aljašky, Kanady, Islandu, Škandinávie, Ruska a niektorých oblastí Ázie. Práve jeho geografická poloha však prezrádza, že ide o jeden z biómov najzraniteľnejších voči klimatickým zmenám.
Vedci analyzovali 224 026 snímok
Región sa dnes totiž otepľuje približne štyrikrát rýchlejšie, než je globálny priemer, upozornil portál IFL Science. To vytvára enormný tlak na ekosystémy aj na bohatú faunu, ktorá je na ne úzko viazaná.
Rozsiahly bióm sa teraz rozhodol preskúmať tím vedcov zo spoločnosti terraPulse a z NASA Goddard Space Flight Center. Odborníci analyzovali zmeny v boreálnych lesoch pomocou najdlhšieho a najdetailnejšieho satelitného záznamu stromového porastu, aký bol doteraz k dispozícii.
Využili algoritmy strojového učenia, ktoré spracovali 224 026 snímok zo satelitov Landsat 4, Landsat 5, Landsat 7 a Landsat 8.
Výsledkom sú mimoriadne podrobné mapy zachytávajúce 35-ročné obdobie od roku 1985 do roku 2020. Štúdia vyšla v odbornom časopise Biogeosciences a zistenia komplexnej analýzy vedcov ohromili.
