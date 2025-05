20-ročná žena zmizla a vyše 60 rokov o nej nikto nič nevedel: Prípad z roku 1962 má šokujúce rozuzlenie

Dvadsaťročná Audrey Backebergová zmizla 7. júla 1962 a od toho dňa sa po nej pátralo vyše šesť desaťročí. Detektív teraz priniesol šokujúce odhalenie — ako informoval Úrad šerifa okresu Sauk vo Wisconsine, dnes 82-ročná Audrey žije mimo štátu, teší sa dobrému zdraviu a jej zmiznutie nebolo výsledkom únosu ani inej trestnej činnosti.

„Ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že pani Backebergová zmizla z vlastnej vôle a nie v dôsledku trestného činu alebo nekalého konania,“ uviedol úrad šerifa okresu Sauk vo Wisconsine v tlačovom vyhlásení. O nových zisteniach informoval portál The Guardian.

Utekala od nebezpečného manžela

Keďže bola Audrey Backebergová matkou dvoch detí, mnohí spočiatku jej rozhodnutie opustiť rodinu odsúdili. Čoskoro sa však ukázalo, že mala na útek vážny dôvod. Do prípadu vniesla viac svetla organizácia Charley Project, ktorá sa venuje profilovaniu nezvestných osôb.

Zistili, že Audrey sa ako pätnásťročná vydala za Ronalda Backerberga. Ich manželstvo bolo podľa zistení problematické a sprevádzané obvineniami zo zneužívania.

Podľa neziskovej organizácie Wisconsin Missing Persons Advocacy podala Backebergová približne v čase svojho zmiznutia na manžela trestné oznámenie. Obvinila ho z fyzického napádania a tvrdila, že manžel sa jej vyhráža zabitím.

V deň zmiznutia (7. júl 1962) Audrey opustila domov, aby si vyzdvihla výplatu v továrni na vlnu. Opatrovateľka, ktorá vtedy pracovala pre rodinu, vypovedala, že spoločne stopovali do Madisonu a autobusom pokračovali až do Indianapolisu v Indiane. Práve tam ju žena videla naposledy — Audrey vraj zašla za roh autobusovej stanice a to bol moment, kedy sa po nej zľahla zem.

Detektív ženu vypátral, je šťastná a svoje rozhodnutie neľutuje

Prípad starý viac ako 60 rokov sa teraz definitívne uzavrel. Kľúčovú úlohu v tom zohral detektív Isaac Hanson, ktorému sa podarilo Audrey vypátrať prostredníctvom účtu jej sestry na genealogickom portáli Ancestry.

„Získali sme adresu… Zavolal som na miestny úrad šerifa a požiadal ich, aby danú adresu navštívili. O desať minút sa mi ozvala samotná pani Backebergová,“ opísal Hanson.

S 82-ročnou Audrey sa následne zhováral celých 45 minút. „Žila si svoj život. Znela spokojne, bola si istá svojím rozhodnutím a nič neľutuje,“ dodal detektív.