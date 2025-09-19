17-ročný chlapec jedol celé roky len hranolčeky a čipsy: Malo to brutálne následky, dôvod je iný, než by ste si mysleli

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Viete si predstaviť jesť týždeň len jedno a to isté jedlo? A čo tak niekoľko rokov?

Teraz nemáme na mysli špeciálne diéty, podľa ktorých sa stravujú ľudia s určitými zdravotnými ťažkosťami. Hovoríme o tínedžerovi, ktorý odmietal jesť čokoľvek iné než nezdravé jedlá ako hranolčeky a čipsy. Trvalo to tak dlho, že to malo hrozivé následky. 

Len 14-ročný chlapec z anglického Bristolu sa cítil tak vyčerpane a zle, že musel vyhľadať lekársku pomoc. Diagnostikovali mu nedostatok vitamínu B12 a predpísali doplnky výživy. No nedal si povedať a svoje stravovacie návyky nezmenil, informovala BBC s odvolaním na akademický žurnál Annals of Internal Medicine.

O tri roky neskôr, keď mal 17, sa opäť dostal k lekárom, pretože prišiel o zrak. Ako sa ukázalo, medzi oboma problémami bol súvis.

Ilustračná foto: Pexels

Porucha príjmu potravy

Okrem hranolčekov a čipsov občas dokázal skonzumovať napríklad aj biely chlieb, no jeho jedálniček väčšinou pozostával práve z týchto potravín. Tým, že sa mu textúra iných jedál nepozdávala, tak sa im radšej vyhýbal.

Zistilo sa, že okrem vitamínu B12 trpí aj deficitom ďalších živín. Z jeho kostí sa vytratili minerály a lekári mu diagnostikovali poruchu príjmu potravy.

Strava, ktorú prijímame, je veľmi dôležitá pre správne fungovanie nášho organizmu. Preto by mala byť pestrá a obsahovať základné zložky – cukry, tuky a bielkoviny. Nemali by sme zabúdať ani na dostatočné množstvo ovocia a zeleniny, ktoré by mali byť každodennou súčasťou nášho jedálnička. Jedlo je totiž náš priateľ a zároveň palivo, vďaka ktorému dokážeme fungovať a robiť veci, ktoré milujeme.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak máte otázky týkajúce sa porúch príjmu potravy, bezplatnú pomoc ponúka Chuť žiť na čísle 0800 221 080 (v pondelok a v stredu od 10:00 do 18:00, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 10:00 do 16:00)
