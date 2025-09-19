17-ročný chlapec jedol celé roky len hranolčeky a čipsy: Malo to brutálne následky, dôvod je iný, než by ste si mysleli

Teraz nemáme na mysli špeciálne diéty, podľa ktorých sa stravujú ľudia s určitými zdravotnými ťažkosťami. Hovoríme o tínedžerovi, ktorý odmietal jesť čokoľvek iné než nezdravé jedlá ako hranolčeky a čipsy. Trvalo to tak dlho, že to malo hrozivé následky.
Len 14-ročný chlapec z anglického Bristolu sa cítil tak vyčerpane a zle, že musel vyhľadať lekársku pomoc. Diagnostikovali mu nedostatok vitamínu B12 a predpísali doplnky výživy. No nedal si povedať a svoje stravovacie návyky nezmenil, informovala BBC s odvolaním na akademický žurnál Annals of Internal Medicine.
O tri roky neskôr, keď mal 17, sa opäť dostal k lekárom, pretože prišiel o zrak. Ako sa ukázalo, medzi oboma problémami bol súvis.
Porucha príjmu potravy
Okrem hranolčekov a čipsov občas dokázal skonzumovať napríklad aj biely chlieb, no jeho jedálniček väčšinou pozostával práve z týchto potravín. Tým, že sa mu textúra iných jedál nepozdávala, tak sa im radšej vyhýbal.
Zistilo sa, že okrem vitamínu B12 trpí aj deficitom ďalších živín. Z jeho kostí sa vytratili minerály a lekári mu diagnostikovali poruchu príjmu potravy.
Strava, ktorú prijímame, je veľmi dôležitá pre správne fungovanie nášho organizmu. Preto by mala byť pestrá a obsahovať základné zložky – cukry, tuky a bielkoviny. Nemali by sme zabúdať ani na dostatočné množstvo ovocia a zeleniny, ktoré by mali byť každodennou súčasťou nášho jedálnička. Jedlo je totiž náš priateľ a zároveň palivo, vďaka ktorému dokážeme fungovať a robiť veci, ktoré milujeme.
