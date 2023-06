14-ročný Alex plánoval v škole sekerou zavraždiť spolužiakov, aj učiteľov. Od súdu dostal 11 mesiacov

Mladistvého Alexa P., ktorý plánoval útok sekerou na základnej škole v obci Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica, Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil v pondelok na 11 mesiacov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých.

Súd mu zároveň nariadil ústavné psychiatrické liečenie. Verdikt nie je právoplatný, prokurátor si ponechal lehotu na odvolanie. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu v Pezinku, Katarína Bednáriková.

„Súd mladistvého obžalovaného uznal za vinného z prípravy úkladnej vraždy, keďže na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný,“ skonštatovala.

Sekerou chcel docieliť, aby mu dali spolužiaci pokoj

„Viem, že to bola chyba riešiť takto problémy,“ citoval slová obžalovaného na pojednávaní denník Nový čas na svojom webe. Zároveň uviedol, že spolužiaci ho dráždili a jediným jeho zámerom bolo iba to, aby mu všetci dali pokoj a aby sa začali správať inak. Alex P. tiež pripustil, že je „dosť výbušný“ a máva záchvaty hnevu až amoku, no podobný skutok už neplánuje zopakovať.

Súd mladistvému mimoriadne znížil trest odňatia slobody. Jedným z dôvodov bolo, že išlo iba o prípravu trestnej činnosti. Mladistvý sa skutku dopustil v stave tzv. zmenšenej príčetnosti, keď jeho ovládacie schopnosti boli znížené v podstatnej miere.

„Znalci z odvetvia psychiatrie a psychológie sa vyjadrili, že pre resocializáciu mladistvého, ktorý má len 14 rokov, má najpodstatnejší význam ochranné psychiatrické liečenie a nie výkon trestu odňatia slobody,“ poznamenala Bednáriková.

Má tendenciu správať sa agresívne a má aj sadistické sklony

Podľa posudku z oblasti psychológie má Alex P. zvýšenú tendenciu správať sa agresívne a má pocit, že mu ľudia ublížili. Nový čas tiež spomína pasáž z posudku znalca, že u mladistvého sú prítomné sadistické sklony a bude potrebné monitorovať jeho psychosexuálny vývoj.

Súd zároveň udelil trest prepadnutia veci mobilného telefónu, majiteľovi zaistenej sekery uložil zhabanie veci.

Obžaloba bola podaná pre zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy, ktorého sa mal mladistvý dopustiť tak, že si do školy priniesol sekeru, ktorou chcel usmrtiť spolužiakov a niektorých pedagógov. Spáchaniu skutku mal počas prestávky medzi vyučovacími hodinami zabrániť zásah pedagogičky. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry i Alex P. odmietli konanie o dohode o vine a treste. Polícia zadržala Alexa P. vlani v októbri.