Zvláštne manévre amerického generála: Vo vlaku zabudol utajované mapy, mohol zmariť celú operáciu

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Americký generál Antonio A. Aguto poverený koordináciou vojenskej pomoci Ukrajine ponechal utajované mapy vo vlaku v Poľsku. Vyplýva to zo správy kontrolného úradu ministerstva obrany USA. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa stredajšej správy televízie TVP World.

K incidentu došlo v apríli 2024 počas návratu generála z Ukrajiny. Podľa vyšetrovania s dokumentmi nenarábal v súlade s predpismi a nezabezpečil ich. Mapy sa podarilo získať späť po návrate vlaku na Ukrajinu, kde ich zaistili pracovníci amerického veľvyslanectva. Generál za incident prevzal zodpovednosť.

Porušenie pravidiel a zdravotné komplikácie

Aguto v tom čase viedol skupinu Security Assistance Group-Ukraine, ktorá zabezpečuje výcvik a podporu ukrajinských ozbrojených síl. Vyšetrovanie zároveň zistilo, že porušil pravidlá americkej armády týkajúce sa konzumácie alkoholu. Počas služby na Ukrajine utrpel otras mozgu po páde, čo ovplyvnilo jeho schopnosť vykonávať služobné povinnosti.

