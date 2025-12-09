Zvláštna udalosť v Maďarsku: Z miestnej školy museli rýchlo hospitalizovať až 37 detí, prípad vyšetrujú

Aktuálna správa
Martin Cucík
TASR
V Maďarsku museli previezť do nemocnice 37 detí, príčinou bol pravdepodobne únik chlóru.

V západomaďarskom meste Nagykanizsa v utorok popoludní previezli z miestnej školy do nemocnice 37 detí a dvoch dospelých pre kašeľ a nevoľnosť.

Podľa agentúry MTI hovorca Celoštátnej záchrannej služby (OMF) Pál Győrfi uviedol, že príznaky hospitalizovaných sa neskôr zlepšili, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Hovorca spresnil, že kvôli hromadnému výskytu príznakov bolo na miesto vyslaných 14 sanitiek a aj vrtuľník záchrannej služby.

Záchranári previezli do miestnej nemocnice a do nemocnice v Zalaegerszegu dovedna 37 detí a dvoch dospelých na pozorovanie. Do Zalaegerszegu previezli 20 detí autobusom, ktorý sprevádzala sanitka.

Pravdepodobne únik chlóru

Hovorca Riaditeľstva úradu civilnej ochrany Zalianskej stolice Zsolt Kósi uviedol, že laboratórne merania priestorov školy nevykázali prítomnosť žiadnych toxických látok. Budovu odvetrali, žiadny ďalší zásah nebol potrebný, píše MTI. Prípad vyšetruje polícia.

Server magyarnemzet.hu citoval správu zo skupiny na facebooku, podľa ktorej k masovej nevoľnosti mohlo dôjsť vplyvom úniku chlóru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Novela Trestného zákona sa bude rokovať v zrýchlenom režime. Má sa opäť zaviesť pravidlo „trikrát…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac