Zviazal mu labky, strčil ho do vreca a udieral o bicykel: Muž z Dunajskej Stredy brutálne týral šteňa, len zázrakom prežilo

Vyšetrovateľ enviropolície obvinil 33-ročného muža z Dunajskej Stredy z prečinu týrania zvierat. Muž podľa polície počas jazdy na bicykli v máji tohto roka opakovane fyzicky týral trojmesačné šteňa. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až päťročný trest odňatia slobody.

Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. „Obvinený podľa našich zistení zobral voľne sa pohybujúce šteňa, ktoré následne umiestnil do košíka na svojom bicykli. Neskôr mu mal zviazať všetky končatiny, vložiť ho do čierneho igelitového vreca a počas jazdy s ním triasť, mávať, udierať ho o rám bicykla, kopnúť doň a nakoniec ho hodiť o zem. Následne mal vrece so zraneným psom pohodiť pod smetný kôš za kríkmi,“ priblížil Hájek.

Zviera má viaceré vážne zranenia

Podľa správy veterinárneho lekára šteňa utrpelo zlomeniny prednej a zadnej končatiny, ako aj rozsiahle podliatiny a hematómy. „Ide o konanie zvlášť kruté a surové, ktoré je v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti,“ dodal hovorca s tým, že akékoľvek bezdôvodné ubližovanie zvieratám je protiprávne.