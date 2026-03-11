Zverejnili zoznam najbohatších ľudí planéty: Sú tam aj dvaja Slováci, miliardové majetky im opäť stúpli

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Rebríčku najbohatších ľudí sveta kraľuje aj v tomto roku Elon Musk.

Majetok najbohatších ľudí sveta dosahuje rekordných 20,1 bilióna dolárov. Rebríčku najbohatších ľudí sveta, ktorý zostavuje magazín Forbes, kraľuje aj v tomto roku Elon Musk. Dovedna je v rebríčku najväčších boháčov sveta 3 428 miliardárov, ich počet oproti vlaňajšku vzrástol o 400 členov.

S 12-ciferným majetkom sa môže pochváliť 20 z nich. Informovala o tom šéfredaktorka magazínu Forbes Slovensko Lucia Okšová. Najbohatším človekom sveta je podľa rebríčka Forbesu už druhý rok po sebe Elon Musk. Jeho majetok sa odhaduje na 839 miliárd dolárov, je tak najbohatším človekom v histórii.

V prvej päťke dominujú technologickí podnikatelia

Muskov čistý majetok podľa údajov magazínu narástol oproti minulému roku o pol bilióna dolárov, a to vďaka nárastu hodnoty spoločností Tesla a najmä SpaceX, ktorá je pripravená v tomto roku vstúpiť na burzu. Musk je zároveň prvý človekom, ktorého majetok prekonal hranicu 800 miliárd dolárov a blíži sa k tomu, aby sa stal prvým bilionárom na svete.

S veľkým odstupom za ním nasleduje na druhej priečke spoluzakladateľ spoločnosti Google Larry Page, ktorého čistý majetok sa odhaduje na 257 miliárd dolárov. Na tretej priečke je s majetkom 237 miliárd dolárov podnikateľ Sergey Brin, ktorý spoluzakladal Google. Štvrté miesto v rebríčku obsadila niekdajšia jednotka medzi najväčšími boháčmi, zakladateľ Amazonu Jeff Bezos. Jeho majetok sa aktuálne odhaduje na 224 miliárd dolárov.

Foto: SITA/ AP

Prvú päťku uzatvára Mark Zuckerberg z Mety s majetkom 222 miliárd dolárov. Medzi najbohatších ľudí sveta patrí aj americký prezident Donald Trump, ktorý v rámci celosvetového poradia v rebríčku obsadil 645. miesto. Jeho majetok sa podľa Forbesu zvýšil o 27 % na odhadovaných 6,5 miliardy dolárov, a to najmä vďaka obchodom s kryptomenami a zrušeniu pokuty za podvod v New Yorku.

Rastu majetkov pomáha aj umelá inteligencia

Rastu majetkov napomáha aj vzostup umelej inteligencie. V súčasnosti je na svete 35 miliardárov mladších ako 30 rokov. Novým najmladším miliardárom, ktorý sa sám vypracoval, je 22-ročný Suryu Midhu. K najväčším boháčom sveta pribudlo tiež 390 nováčikov. Sú medzi nimi hudobník a podnikateľ Dr. Dre, Beyoncé Knowles-Carterová či nástupca Warrena Buffeta na poste generálneho riaditeľa spoločnosti Berkshire Hathaway Greg Abel.

K najbohatším ľuďom sveta sa zaradili aj tenista Roger Federer, investor a brat Elona Muska Kimbal Musk či bývalá kandidátka na viceprezidentku USA a exmanželka Sergeya Brina Nicole Shanahanová. Najviac miliardárov je v USA, v rebríčku je rekordných 989 Američanov s celkovou hodnotou majetku 8,4 bilióna dolárov. Nasleduje Čína s 539 miliardármi, na treťom mieste s počtom 229 miliardárov je India.

V rebríčku sú aj dvaja Slováci

Medzi najbohatšími ľuďmi sveta sú aj dvaja Slováci. Na 1 913. mieste rebríčka magazínu Forbes sa umiestnil partner finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák s rodinou. Ich majetok sa odhaduje na 2,2 miliardy dolárov. Majiteľ realitného impéria HB Reavis Ivan Chrenko s majetkom 1,7 miliardy dolárov skončil na 2 386. mieste.

Forbes minulý rok zverejnil aj rebríček Najbohatších Slovákov 2025 a výsledky hovoria samy za seba. Tento rok sa do zoznamu dostalo až šesťdesiat mien, čo je absolútny rekord. Nejde pritom len o starých známych miliardárov, ale aj o pätnásť nováčikov, ktorí si svoj majetok vybudovali postupne, často mimo pozornosti médií.

Rebríčku najbohatších ľudí sveta kraľuje skupina boháčov, ktorých majetok dosahuje 12-ciferné sumy. V takzvanom „klube 100 miliárd dolárov“ je aktuálne rekordných 20 ľudí. V minulom roku ich bolo v elitnej skupine 15, pričom pred necelými desiatimi rokmi svet ešte nepoznal nikoho s takouto výškou majetku.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Táto elitná skupina má celkovo hodnotu majetku 3,8 bilióna dolárov, čo podľa Forbesu znamená, že iba 0,5 % z 3 428 miliardárov na svete vlastní takmer pätinu všetkého bohatstva miliardárov. Nie všetkým bohatým ľuďom sa však v rebríčku podarí udržať. Tento rok zo zoznamu vypadlo 89 ľudí. Medzi nimi je napríklad zakladateľ platobnej spoločnosti Shift4 a súčasný šéf NASA Jared Isaacman či realitný magnát Charles Cohen. Ďalších 39 miliardárov zomrelo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac