Zverejnili zoznam najbohatších ľudí planéty: Sú tam aj dvaja Slováci, miliardové majetky im opäť stúpli

Majetok najbohatších ľudí sveta dosahuje rekordných 20,1 bilióna dolárov. Rebríčku najbohatších ľudí sveta, ktorý zostavuje magazín Forbes, kraľuje aj v tomto roku Elon Musk. Dovedna je v rebríčku najväčších boháčov sveta 3 428 miliardárov, ich počet oproti vlaňajšku vzrástol o 400 členov.
S 12-ciferným majetkom sa môže pochváliť 20 z nich. Informovala o tom šéfredaktorka magazínu Forbes Slovensko Lucia Okšová. Najbohatším človekom sveta je podľa rebríčka Forbesu už druhý rok po sebe Elon Musk. Jeho majetok sa odhaduje na 839 miliárd dolárov, je tak najbohatším človekom v histórii.
V prvej päťke dominujú technologickí podnikatelia
Muskov čistý majetok podľa údajov magazínu narástol oproti minulému roku o pol bilióna dolárov, a to vďaka nárastu hodnoty spoločností Tesla a najmä SpaceX, ktorá je pripravená v tomto roku vstúpiť na burzu. Musk je zároveň prvý človekom, ktorého majetok prekonal hranicu 800 miliárd dolárov a blíži sa k tomu, aby sa stal prvým bilionárom na svete.
S veľkým odstupom za ním nasleduje na druhej priečke spoluzakladateľ spoločnosti Google Larry Page, ktorého čistý majetok sa odhaduje na 257 miliárd dolárov. Na tretej priečke je s majetkom 237 miliárd dolárov podnikateľ Sergey Brin, ktorý spoluzakladal Google. Štvrté miesto v rebríčku obsadila niekdajšia jednotka medzi najväčšími boháčmi, zakladateľ Amazonu Jeff Bezos. Jeho majetok sa aktuálne odhaduje na 224 miliárd dolárov.
Prvú päťku uzatvára Mark Zuckerberg z Mety s majetkom 222 miliárd dolárov. Medzi najbohatších ľudí sveta patrí aj americký prezident Donald Trump, ktorý v rámci celosvetového poradia v rebríčku obsadil 645. miesto. Jeho majetok sa podľa Forbesu zvýšil o 27 % na odhadovaných 6,5 miliardy dolárov, a to najmä vďaka obchodom s kryptomenami a zrušeniu pokuty za podvod v New Yorku.
Rastu majetkov pomáha aj umelá inteligencia
Rastu majetkov napomáha aj vzostup umelej inteligencie. V súčasnosti je na svete 35 miliardárov mladších ako 30 rokov. Novým najmladším miliardárom, ktorý sa sám vypracoval, je 22-ročný Suryu Midhu. K najväčším boháčom sveta pribudlo tiež 390 nováčikov. Sú medzi nimi hudobník a podnikateľ Dr. Dre, Beyoncé Knowles-Carterová či nástupca Warrena Buffeta na poste generálneho riaditeľa spoločnosti Berkshire Hathaway Greg Abel.
K najbohatším ľuďom sveta sa zaradili aj tenista Roger Federer, investor a brat Elona Muska Kimbal Musk či bývalá kandidátka na viceprezidentku USA a exmanželka Sergeya Brina Nicole Shanahanová. Najviac miliardárov je v USA, v rebríčku je rekordných 989 Američanov s celkovou hodnotou majetku 8,4 bilióna dolárov. Nasleduje Čína s 539 miliardármi, na treťom mieste s počtom 229 miliardárov je India.
V rebríčku sú aj dvaja Slováci
Medzi najbohatšími ľuďmi sveta sú aj dvaja Slováci. Na 1 913. mieste rebríčka magazínu Forbes sa umiestnil partner finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák s rodinou. Ich majetok sa odhaduje na 2,2 miliardy dolárov. Majiteľ realitného impéria HB Reavis Ivan Chrenko s majetkom 1,7 miliardy dolárov skončil na 2 386. mieste.
Rebríčku najbohatších ľudí sveta kraľuje skupina boháčov, ktorých majetok dosahuje 12-ciferné sumy. V takzvanom „klube 100 miliárd dolárov“ je aktuálne rekordných 20 ľudí. V minulom roku ich bolo v elitnej skupine 15, pričom pred necelými desiatimi rokmi svet ešte nepoznal nikoho s takouto výškou majetku.
Táto elitná skupina má celkovo hodnotu majetku 3,8 bilióna dolárov, čo podľa Forbesu znamená, že iba 0,5 % z 3 428 miliardárov na svete vlastní takmer pätinu všetkého bohatstva miliardárov. Nie všetkým bohatým ľuďom sa však v rebríčku podarí udržať. Tento rok zo zoznamu vypadlo 89 ľudí. Medzi nimi je napríklad zakladateľ platobnej spoločnosti Shift4 a súčasný šéf NASA Jared Isaacman či realitný magnát Charles Cohen. Ďalších 39 miliardárov zomrelo.
