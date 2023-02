Zverejnili vzácne zábery Titanicu, ktoré doteraz nikto nevidel: Pred očami verejnosti ich skrývali takmer 40 rokov

Vďaka moderným technológiám dnes máme pomerne kvalitné zábery potopeného zaoceánskeho parníka, ktorý sa objavil v nejednom dokumentárnom filme a o jeho príbehu už bolo počuť azda z každej strany. Aké to však bolo nájsť tento kolos v čase, keď sa o ňom počúvali len legendy a ľudské oko ho naposledy videlo v roku 1912? To prezrádzajú nové unikátne zábery.

Sprístupnené unikátne zábery

Od potopenia v roku 1912 Titanic ľudské oko nevidelo. Existovalo niekoľko teórií, čo sa s loďou stalo a kde by sa mohla nachádzať. Vrak zaoceánskeho parníka bol prvýkrát objavený v roku 1985, keď ho našla expedícia Roberta Ballarda. Počas nasledujúceho roka vznikli prvé zábery natočené ponorkou amerického námorníctva Alvin, ktoré ostali nezverejnené až doteraz, informuje Science Alert.

Na záberoch je unikátny predovšetkým fakt, že Titanic videli ľudia v ten moment prvýkrát od inkriminovaného roku 1912. Špeciálne, takmer 90-minútové video bez akéhokoľvek komentára, prináša zvedavým divákom mrazivý a zároveň silný nostalgický zážitok.

Ballard opisuje prieskum ako strašidelný

Podľa AP News zaujímavé vyjadrenia vedúceho úspešnej expedície Roberta Ballarda ešte umocnia dojmy z toho, na čo sa práve pozeráme. Ten opísal momenty, keď vrak Titanicu skúmali: „Bolo to, ako keby sa na nás ľudia pozerali späť. V skutočnosti to bolo dosť strašidelné,“ povedal Ballard. Vo vraku nenašli žiadne ľudské pozostatky, no v kajutách sa stále nachádzali kusy oblečenia a predovšetkým topánky.

Zároveň vyjadril aj to, ako na celú posádku dopadla sila prítomného okamihu. „Operáciu sme na chvíľu zastavili a posádke som povedal, že musím ísť na chvíľu von, dať sa dokopy.“ Reagoval tým na skutočnosť, že vo vraku obrovskej lode prišlo o život veľké množstvo ľudí.