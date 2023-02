Mohol Jack prežiť? Režisér Titanicu po 25 rokoch vďaka experimentu v laboratórnych podmienkach konečne získal odpoveď

Veľkofilm Titanic tento rok oslávi 25. výročie svojej premiéry v kinách. Pri tejto príležitosti si opäť raz budeme môcť jeden z najromantickejších filmov odohrávajúci sa na pozadí najväčšej námornej katastrofy vychutnať aj na plátnach kín. Režisér James Cameron totiž svoj Titanic opäť púšťa do kín v remastrovanej 4k verzii a navyše v 3D! Toto ale nie je jediná vec, ktorá skalných fanúšikov Titanicu v týchto dňoch zaujíma.

James Cameron totiž počas celých vyše dvoch dekád dostával od divákov jednu a tú istú otázku: Prečo Jack musel umrieť? Režisér mal na to vždy pripravenú odpoveď a najčastejšie sa odvolával na to, že to tak skrátka bolo v scenári a, nie, k Rose na plávajúce trosky dverí by sa nezmestil. Bodka.

Režiséra však táto otázka vyše 25 rokov prenasledovala natoľko, až sa rozhodol, že všetkým špekulantom raz a navždy dokáže, že by ani nebolo možné, aby Jack katastrofu pri podmienkach napísaných v scenári prežil, píše portál Entertainment Weekly.

Experiment v laboratórnych podmienkach

V spolupráci s National Geographic preto Cameron pripravil experiment, v ktorom chcel otestovať rôzne scenáre udalosti, ku ktorým mohlo podľa fanúšikov dôjsť v závere veľkofilmu Titanic. Výsledkom je dokument, ktorý prišiel s pomerne zaujímavými verziami, ako sa príbeh Jacka a Rose mohol skončiť. A v jednom momente mohla postava, ktorú vo filme stvárnil Leonardo DiCaprio, pokojne prežiť a spolu so svojou milou, ktorú v Titanicu stvárnila herečka Kate Winslet, mohli stráviť zvyšok života spolu.

Hodinový špeciál Titanic: 25 rokov potom (Titanic: 25 Years Later) uvedie kanál National Geographic v USA už túto nedeľu 5. februára 2022 (k dispozícii bude časom aj u nás na streamovacej platforme Disney+). James Cameron sa v ňom raz a navždy snažil zistiť, či mohol Jack potopenie lode a následný „pobyt“ v studenej vode Atlantického oceánu prežiť. S dvomi kaskadérmi v kontrolovanom laboratórnom prostredí teda zopakoval za prítomnosti kamier National Geographic celú scénu.

Otestoval niekoľko modelových situácií

Kaskadéri mali rovnakú výšku a váhu ako hereckí protagonisti a pri testoch vyskúšali niekoľko modelových situácií. V prvej z nich sa Jack a aj Rose obaja dostali na dvere. Ich váha ale spôsobila, že obaja boli zároveň aj ponorení v mrazivej vode. Šance na prežitie v tomto prípade sú preto podľa režiséra mizivé.

V druhej modelovej situácii tím oboch kaskadérov umiestnil na trosky do takej polohy, ktorá im pomohla udržať hornú časť tela, a teda ich životne dôležité orgány, z vody, čím sa ich šance na prežitie zvýšili. Ako poznamenal Cameron, v tomto prípade mohli obaja pokojne v chladnej vode prežiť pomerne dlho, napríklad aj hodiny.

Výsledok experimentu priniesol prekvapenie

Tím vyskúšal aj ďalšie dve modelové situácie, v ktorých sa testovala aj jedna, ktorá nebola v scenári filmu, a síce možnosť, že by Rose dala Jackovi svoju záchrannú vestu.

No a verdikt? Cameron musel priznať, že sa mýlil a Jack skutočne mohol v závere filmu prežiť. Zároveň však dodal, že existuje veľa premenných. „V dobre osvetlenom experimente v testovacom bazéne nemožno simulovať hrôzu, adrenalín a všetky tie veci naokolo. Jackovo prežitie mohlo byť za cenu života Rose. Na základe toho, čo už viem dnes, by som kus plávajúcich dverí zmenšil, aby neboli žiadne pochybnosti,“ cituje Camerona agentúra Profimedia.

Nech by to teda bolo akokoľvek, Jack by v konečnom dôsledku umrel tak či tak. Bolo to tak napokon v scenári. Viac fotografií z predmetnej scény vo filme Titanic, ako aj viac záberov z hodinového špeciálu nájdete v galérii nižšie.