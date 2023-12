Zverejnili najbizarnejšie pracovné ponuky na Slovensku za rok 2023: Firmy hľadali čarodejníka, jednorožca aj samotného Boha

Množstvo ponúk práce, no nedostatok uchádzačov a uchádzačiek. Aj taký bol pracovných trh v roku 2023. Niektoré firmy sa preto rozhodli nalákať záujemcov a záujemkyne originálnymi názvami pracovných ponúk, z ktorých niektoré pôsobia trochu bizarne.

Firmy popustili uzdu fantázii

Dopyt bol po rozprávkových a filmových postavách, ako je čarodejník, jednorožec, mušketier, Robin k Batmanovi a jedna firma hľadala aj samotného Boha. Priemerný počet reakcií na jednu ponuku na Profesia.sk je tento rok 16.

Ako uviedla PR manažérka portálu Profesia.sk Ľubica Melcerová, fanúšikov a fanúšičky čarodejníckych kníh a filmov mohla osloviť ponuka, v ktorej hľadali magického skladníka, ktorý bude kúzliť so zásielkami. „Je možné, že úspešný uchádzač či uchádzačka čaroval tak, že všetci dostali svoje zásielky ešte skôr, ako čakali. Najmä v predvianočnom nápore je to neoceniteľná zručnosť,“ poznamenala. Do burgárne v Humennom zas hľadali „jednorožca“. „Bájne stvorenie bolo historicky vnímané ako symbol dobra, čistoty či krásy. Na východe Slovenska takého hľadali do burgrárne, kde sa najmä spomínaná čistota naozaj zíde,“ uviedla Melcerová.

S bájnymi aj rozprávkovými postavami sa pred sviatkami roztrhlo vrece. „Jednou z najikonickejších českých rozprávok, ktoré mnohí sledujú práve cez Vianoce, je Princezná so zlatou hviezdou. Vedúci pracovník či pracovníčka však musel okrem požiadaviek na vzdelanie, prax či mäkké zručnosti mať aj Řád myšího kožíšku,“ poukázala Melcerová na inzerát z Gemerskej Hôrky. Na Južnej Morave zas mali veselú predvianočnú náladu a v inzeráte sa snažili zaujať textom „Hoo hoo hoo, nadělujeme práci, ubytování (operátor ve výrobě)“.

Šancu dostali aj hrdinovia z akčných filmov a literatúry. V metropole východu Slovenska už zamestnávali Batmana a teraz k nemu zháňali Robina. V hlavnom meste zas dostal šancu „mušketier“, ktorý mal robiť obchodného zástupcu. Firmy mierili aj na najvyššie miesta. V pracovnej ponuke českej firmy totiž hľadali priamo Boha. „Bůh na mokré lakování“ mal ponúkaný plat od 30-tisíc českých korún, čo je v prepočte zhruba 1 215 eur. „Polemizovať už môžeme iba o tom, či ponúkaný plat nie je pri takýchto nárokoch trochu neúctivý,“ podotkla Melcerová.

Ponuky pre skladníkov zas prepisovali slovenčinu a zo skladníčky sa stala „skladnica“. „Profesia dlhodobo apeluje na firmy, aby boli inzeráty aj samotné názvy rodovo vyvážené a pri každej ponuke, ktorá oslovuje mužov aj ženy, sme radi, že to posúva spoločnosť opäť o čosi vpred. Tento rok získali skladníčky dokonca novú prezývku,“ dodala Melcerová.