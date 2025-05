Zuzana Vačková odhalila realitu chudnutia. Upozornila na chybu, ktorú mnohí robia, a preto sa im nehýbe číslo na váhe

V súčasnosti je internet plný výziev do plaviek a rôznych krátkych plánov, ktoré by vám mali pomôcť do leta schudnúť. Každý pritom vie, že sa nestačí len hýbať, ale dôležité je tiež pozrieť sa na to, čím svoje telo vyživujete. Zmena stravy je totiž väčšinou pri chudnutí nutnosťou, no práve v tomto bode robí veľa ľudí rovnakú chybu.

Zuzana Vačková je nielen herečkou a moderátorkou, ale tiež influencerkou a na svojom profile na Instagrame si vybudovala pevnú komunitu. Sledujú ju najmä ženy, ktoré sa ňou nechávajú inšpirovať, či už ide o krásu, recepty, alebo pohyb a chudnutie. V súčasnosti sa pustila do zdravého chudnutia v podobe jarnej výzvy.

„Nuž… Ak nás minulé konanie dostalo tam, kde nechceme byť, musíme ho zmeniť. Jarná výzva, ktorú začíname od 1. mája môže byť pre vás impulzom pre zmenu k lepšiemu životnému štýlu, k zdravšej strave a k aktívnemu pohybu,“ napísala k prvému príspevku tejto výzvy. Dnes má za sebou už viac než 20 dní a s jedálničkom z každého z nich sa podelila aj so svojimi fanúšičkami.

Na čo si dať pozor?

Herečka na svojom profile hneď na začiatku upozornila, čo je dobré mať pri chudnutí v chladničke. „Vyhoďte alebo niekomu darujte potraviny, ktoré počas chudnutia doma potrebovať nebudete a nakúpte si tie, ktoré chcete do jedálnička zaradiť,“ napísala v príspevku. Čo napríklad podľa nej v špajzi miesto nemá, sú instantné potraviny, pukance, párky či paštéty a dokonca medzi sladkosti, ktoré radšej doma nemať, zaradila aj biely a hnedý cukor, rovnako ako aj med.

Čo naopak odporúčala nakúpiť, sú grahamové pečivo, obilniny ako bulgur či pohánka, acidofilné mlieko či polotučný tvaroh, strukoviny a tofu a nechýbal ani dlhý zoznam odporúčaného ovocia a zeleniny. Stále to však má jeden háčik.

Nejde totiž len o to, čo jete, ale aj o to, koľko toho zjete. „Stretnutie s realitou… Keď sa snažím schudnúť, zaujímam sa viac o jedlo, ktoré jem. Schválne, viete napríklad koľko cca gramov chleba zjete na raňajky? Mňa prekvapilo, ako vyzerá 20 g tvrdého syra… Nemilo… A teda nie len mňa, ale aj moje kolegyne z divadla,“ napísala Vačková do popisu videa, v ktorom ukázala svoju desiatu.

Nie je to teda len o tom, že si vyberáte iba zdravé potraviny a myslíte si, že po nich chudnete. Mnoho ľudí, medzi nimi aj známa herečka, totiž nesprávne volí porcie a pri určitom počte gramov si predstaví oveľa viac, než je skutočný objem danej potraviny či jedla. Zuzana ďalej vysvetlila: „Niekedy sa čudujeme, že nechudneme, veď sa stravujeme zdravo a jeme ľahké jedlá s nízkou kalorickou hodnotou… Len či tie porcie nebudú váš problém. Verte mi, viem čo hovorím. Je to totiž o mne! Dnes je kuchynská váha vyložená na linke a uvádzam sa do reality, lebo som, zdá sa, bola dlho uvedená do omylu.“