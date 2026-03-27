ZSSK počas veľkonočných sviatkov posilní dopravu. Medzi Bratislavou a Košicami pribudne až 17 expresov

Klaudia Oselská
TASR
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si zabezpečili lístky a miestenky s predstihom.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní vybrané diaľkové spoje v súvislosti s blížiacou sa Veľkou nocou a zvýšeným záujmom o cestovanie za rodinou a blízkymi. V 17 expresných vlakoch Tatran a Kriváň, medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu, od stredy 1. apríla do piatka 3. apríla a v pondelok 6. apríla pridá po jednom až dvoch vozňoch. Ako dopravca v piatok informoval, na linke Bratislava – Zvolen (Banská Bystrica) zároveň vypraví 2., 6. a 7. apríla spolu tri posilové rýchliky Urpín.

Hovorca ZSSK Ján Baček uviedol, že v prípade 17 expresov, jazdiacich z Bratislavy do Košíc a späť, ide o spoje, ktoré sú pravidelne počas roka, prevažne v piatky a nedele, posilňované a sú zapracované v cestovnom poriadku. „Najväčší záujem sa tradične očakáva na trase Bratislava – Žilina – Košice, kde ZSSK od decembra 2024 prevádzkuje expresy v hodinovom takte,“ podotkol hovorca.

Najvyťaženejšia trasa počas sviatkov je Bratislava – Žilina – Košice

Na hlavnej domácej železničnej trase budú posilnené 1. apríla tri expresy s odchodom z Bratislavy o 14:15, 15:15 a 16:15, ktoré majú príchod do Košíc o 19:53, 20:26 a 21:53.

Deväť posilnených expresov pôjde 2. apríla – tri z Košíc s odchodmi o 5:34, 6:07 a 8:07 a s príchodmi do Bratislavy o 10:45, 11:45 a 13:45, a šesť z Bratislavy, ktoré majú odchod každú hodinu od 12:15 do 17:15 a príchod do Košíc od 17:53 do 22:53.

Jeden expres s pridaným vozňom 3. apríla vyrazí na cestu z Košíc o 6:07 h, do Bratislavy má príchod o 11:45. Ďalšie štyri posilnené expresy pôjdu 6. apríla z Košíc od 13:07 do 16:07, do Bratislavy plánujú prísť o 18:45 až 21:45.

„Na trase Bratislava – Žilina – Košice je denne k dispozícii viac ako 17 500 miest a práve počas sviatkov patrí medzi najvyťaženejšie v sieti ZSSK,“ priblížil Baček.

Zabezpečte si aj miestenku

ZSSK vypraví aj posilové rýchliky Urpín – 2. apríla z Bratislavy s odchodom o 16:51 s príchodom do Zvolena o 20:03, 6. apríla zo Zvolena o 15:43 do Bratislavy s príchodom o 19:08 a 7. apríla z Bratislavy o 3:52 do Banskej Bystrice s príchodom o 7:28.

ZSSK odporúča cestujúcim, aby si počas veľkonočného obdobia zabezpečili lístky a miestenky s predstihom a nenechávali ich kúpu na poslednú chvíľu. Pri vyťažených spojoch je podľa dopravcu ideálne zabezpečiť si vopred aj miestenku, ktorá zaručí konkrétne miesto na sedenie.

Odporúčané články
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik

