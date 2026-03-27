ZSSK počas veľkonočných sviatkov posilní dopravu. Medzi Bratislavou a Košicami pribudne až 17 expresov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní vybrané diaľkové spoje v súvislosti s blížiacou sa Veľkou nocou a zvýšeným záujmom o cestovanie za rodinou a blízkymi. V 17 expresných vlakoch Tatran a Kriváň, medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu, od stredy 1. apríla do piatka 3. apríla a v pondelok 6. apríla pridá po jednom až dvoch vozňoch. Ako dopravca v piatok informoval, na linke Bratislava – Zvolen (Banská Bystrica) zároveň vypraví 2., 6. a 7. apríla spolu tri posilové rýchliky Urpín.
Hovorca ZSSK Ján Baček uviedol, že v prípade 17 expresov, jazdiacich z Bratislavy do Košíc a späť, ide o spoje, ktoré sú pravidelne počas roka, prevažne v piatky a nedele, posilňované a sú zapracované v cestovnom poriadku. „Najväčší záujem sa tradične očakáva na trase Bratislava – Žilina – Košice, kde ZSSK od decembra 2024 prevádzkuje expresy v hodinovom takte,“ podotkol hovorca.
Najvyťaženejšia trasa počas sviatkov je Bratislava – Žilina – Košice
Na hlavnej domácej železničnej trase budú posilnené 1. apríla tri expresy s odchodom z Bratislavy o 14:15, 15:15 a 16:15, ktoré majú príchod do Košíc o 19:53, 20:26 a 21:53.
Deväť posilnených expresov pôjde 2. apríla – tri z Košíc s odchodmi o 5:34, 6:07 a 8:07 a s príchodmi do Bratislavy o 10:45, 11:45 a 13:45, a šesť z Bratislavy, ktoré majú odchod každú hodinu od 12:15 do 17:15 a príchod do Košíc od 17:53 do 22:53.
Jeden expres s pridaným vozňom 3. apríla vyrazí na cestu z Košíc o 6:07 h, do Bratislavy má príchod o 11:45. Ďalšie štyri posilnené expresy pôjdu 6. apríla z Košíc od 13:07 do 16:07, do Bratislavy plánujú prísť o 18:45 až 21:45.
„Na trase Bratislava – Žilina – Košice je denne k dispozícii viac ako 17 500 miest a práve počas sviatkov patrí medzi najvyťaženejšie v sieti ZSSK,“ priblížil Baček.
Zabezpečte si aj miestenku
ZSSK vypraví aj posilové rýchliky Urpín – 2. apríla z Bratislavy s odchodom o 16:51 s príchodom do Zvolena o 20:03, 6. apríla zo Zvolena o 15:43 do Bratislavy s príchodom o 19:08 a 7. apríla z Bratislavy o 3:52 do Banskej Bystrice s príchodom o 7:28.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si počas veľkonočného obdobia zabezpečili lístky a miestenky s predstihom a nenechávali ich kúpu na poslednú chvíľu. Pri vyťažených spojoch je podľa dopravcu ideálne zabezpečiť si vopred aj miestenku, ktorá zaručí konkrétne miesto na sedenie.
