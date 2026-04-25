Zrušiť chce desiatky pobočiek, dôvodom sú náklady. Slovenská pošta pripravuje aj úplne nový koncept

Slovenská pošta od začiatku roka predložila 75 návrhov na rušenie svojich pobočiek, pričom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštový služieb do 20. apríla posúdil 19 návrhov. Ako pre TASR potvrdil regulačný úrad, dôvodom návrhov rušenia pôšt je trend vývoja hospodárenia ovplyvnený zvyšovaním vstupných nákladov, poklesom výnosov niektorých produktov a dosiahnutie očakávanej úspory osobných nákladov a nákladov spojených s prevádzkou objektov pôšt.
„Úrad posudzuje každý návrh na zrušenie konkrétneho prístupového alebo kontaktného miesta verejnej poštovej siete, a to z hľadiska súladu s požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby. Pri návrhoch sa posudzuje dosah na užívateľov a zachovanie prístupu k univerzálnej službe, najmä územná dostupnosť a zabezpečenie dodávania poštových zásielok po zrušení pošty,“ priblížila Simona Hyravá z tlačovo-informačného referátu regulačného úradu.
Napriek splneniu kvalitatívnych ukazovateľov o konečnom zrušení a termíne zrušenia pobočky podľa úradu nakoniec rozhodne Slovenská pošta. „Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby stanovujú minimálne požiadavky na dostupnosť a hustotu verejnej poštovej siete na zabezpečenie univerzálnej služby. V SR nie je legislatívne presne určený počet pobočiek, ako napríklad v Českej republike,“ uviedla Hyravá.
Stačilo by 852 pôšt
Slovenská pošta v rámci transformácie v roku 2025 zatvorila spolu 45 pôšt – 22 v okresných a 23 v krajských mestách. V optimalizácii siete bude pokračovať, zo súčasných 1317 pobočiek je stratových 1067. „Slovenská pošta funguje na základe poštovej licencie, ktorá ukladá geografické pravidlá, kde pošta musí byť. Podľa tejto licencie v súčasnosti by stačilo 852 pôšt,“ upozornil generálny riaditeľ spoločnosti Vladislav Kupka. Väčšina obcí na Slovensku podľa neho poštu nemá ani nikdy nemala.
Podľa požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov, k najbližšej pošte je najviac desať kilometrov. Pošta je v každej obci s viac ako 2500 obyvateľmi a súčasne jej spádová oblasť má viac ako 3500 obyvateľov.
Najmenej jedna pošta na každých 22 000 obyvateľov
V obci, respektíve meste s vyše 22 000 obyvateľmi pripadá na každých aj začatých 22 000 obyvateľov najmenej jedna pošta. V mestských častiach Bratislavy a Košíc, ktoré majú viac ako 22 000 obyvateľov, je najmenej jedna pošta.
Nový koncept
Slovenská pošta pripravuje úplne nový koncept tzv. malej pošty. Plánuje ju v obciach, kde pošta bola a už nebude, alebo nikdy nebola. Malú poštu by mohli prevádzkovať napríklad obce, obchody, krčmy alebo iní záujemcovia. Pošta by dodala pokladničný terminál, ktorý slúži ako skener. Pošta by tak mohla byť v každej obci.
„V lete spustíme výdaj balíkov a listových zásielok aj do vlastných rúk a ešte v tomto roku pribudnú aj finančné služby, teda možnosť platiť SIPO a poštové poukazy. Bude sa dať dostať aj k zásielke, kde je potrebné zaplatiť clo,“ priblížil Kupka. Tak chcú pokryť väčšinu služieb, kvôli ktorým ľudia na poštu chodia.
