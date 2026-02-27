Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je na stole: Hlas vraj o žiadnej dohode nevie, chcú počuť argumenty

Ilustračná foto: TASR - Maroš Černý

Lucia Mužlová
TASR
Na aprílovej schôdzi to vypukne.

Hlas-SD neeviduje v rámci koalície dohodu na schválení návrhu zrušiť voľbu poštou zo zahraničia. Tvrdí, že s návrhom prišiel koaličný partner a Hlas-SD nikdy nepotvrdil, že s ním súhlasí alebo že ho podporí. Ak zámer príde do parlamentu, bude si ho koaličný partner musieť podľa Hlasu-SD obhájiť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Michaela Eliášová.

„S návrhom na úpravu voľby zo zahraničia prišiel koaličný partner. Strana Hlas-SD nikdy nepotvrdila, že s takýmto návrhom súhlasí alebo že ho podporí. Práve preto v rámci koalície neevidujeme dohodu, ktorá by znamenala, že by tento návrh mal byť schválený. Ak bude predložený, pôjde o iniciatívu konkrétneho koaličného partnera, ktorý ju bude musieť obhájiť a získať v pléne Národnej rady (NR) SR podporu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Hlasu-SD.

Foto: SITA (Tomáš Susko)

Dohoda nie je na stole

Ministerstvo vnútra ani žiadny iný rezort patriaci do kompetencie Hlasu-SD sa na príprave návrhu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia pri parlamentných voľbách nepodieľal. „Rezort vnútra pripravoval zmeny vo volebnej legislatíve výlučne v oblasti financovania volieb a posilnenia transparentnosti, nie v oblasti rušenia či obmedzovania volebného práva,“ zdôraznila Eliášová.

Pre Hlas-SD je dôležité, aby boli volebné pravidlá stabilné a transparentné a aby sa menili len na základe odbornej diskusie a širšej politickej dohody. „Zásahy do výkonu volebného práva musia byť citlivé, vecné a riadne odôvodnené,“ dodala hovorkyňa strany.

Premiér a líder koaličného Smeru-SD Robert Fico v stredu (25. 2.) vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí.

Argumentuje tým, že chce zabezpečiť demokratické tajné voľby. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v piatok doplnil, že návrh by mohol prísť do parlamentu už na aprílovú schôdzu. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajuje obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.

