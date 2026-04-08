Zoznam najdôveryhodnejších politických lídrov Slovenska: Na prvom mieste je prezident Pellegrini

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
SITA
Takto ľudia dôverujú politikom.

Najdôveryhodnejším politickým lídrom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini, ktorému verí 40 percent Slovákov. O druhé miesto s 31 percentami sa delia predseda SaS Branislav Gröhling a líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Gröhling je ale na tom o niečo lepšie v nedôveryhodnosti. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý sa uskutočnil 20. marca až 27. marca na vzorke 1 038 respondentov starších ako 18 rokov.

Uhrík je vyššie ako Fico

Ďalšie priečky v dôveryhodnosti obsadili líder hnutia Republika Milan Uhrík a predseda strany Smer-SD Robert Fico, ktorým verí zhodne po 29 percent opýtaných.

Nasledujú predseda KDH Milan Majerský a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s dôverou 26 percent. Lídrovi Demokratov Jaroslavovi Naďovi verí 24 percent respondentov.

Podobnú, 23-percentnú dôveru, má líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Šéfovi národniarov Andrejovi Dankovi dôveruje 22 percent a predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi 19 percent účastníkov prieskumu. Najnižšiu dôveru spomedzi sledovaných lídrov má šéf Maďarskej aliancie László Gubík, ktorému verí 10 percent respondentov.

