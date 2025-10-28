Zoroslav Kollár na tlačovke obviňoval Matoviča. Ten na neho podáva trestné oznámenie, reaguje aj inšpekcia

Zoroslav Kollár a Igor Matovič, Foto: Právo na pravdu, SITA (Milan Illík)

Tomáš Mako
SITA
Zoroslav Kollár obvinil Igora Matoviča z ovplyvňovania trestnoprávneho konania. Expremiér sa bráni a podáva trestné oznámenie.

Líder občianskeho združenia Právo na pravdu Zoroslav Kollár na tlačovej besede prišiel s informáciou, že šéf Hnutia Slovenska Igor Matovič a ľudia okolo neho ovplyvňovali trestnoprávne konania nielen počas pandémie COVID-19.

Ako uviedol Kollár, expremiér Matovič spoločne s vtedajším advokátom Danielom Lipšicom, sudcom Špecializovaného trestného súdu Jánom Buvalom a ďalšími osobami z politickej strany Matoviča, polície, súdov a prokuratúry ovplyvňovali vyšetrovateľov, sudcov a prokurátorov. Matovič to podľa Kollára robil nielen počas obdobia pandémie, ale najmä vo funkcii predsedu vlády.

„Nami predložené materiály a svedectvá majú závažný trestnoprávny charakter. Vyvolávajú vážne otázky o spôsobe výkonu moci Matovičom, ako aj o možnom ovplyvňovaní rozhodovacích procesov všetkých orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Kollár s tým, že sú tu pochybnosti aj v prípade hodnotových princípoch, na ktorých bola postavené bývalá Matovičova vláda.

Zasahovanie do justície či polície

„Máme za to, že nami zverejnené informácie preukazujú, že v období vlády Igora Matoviča dochádzalo k priamym zásahom do nezávislosti justičných orgánov, polície a prokuratúry, ako aj k politickému ovplyvňovaniu trestných konaní. Ide o bezprecedentné zistenia o bývalom premiérovi demokratickej krajiny EÚ, ktoré si zaslúžia pozornosť odbornej aj laickej verejnosti,“ povedal Kollár.

Matovič podľa jeho slov žiadal nielen o účelovú väzbu, ale aj prepadnutie majetku či ďalšiu kriminalizáciu osôb, napríklad formou takzvanej „otočky“ – účelového opakovaného zadržania vopred vytypovaných osôb. K takýmto osobám patril aj samotný Zoroslav Kollár.

„Na základe týchto zistení podnikneme konkrétne právne a inštitucionálne kroky, ktoré smerujú k objasneniu zodpovednosti a k ochrane princípov právneho štátu,“ vyhlásil Kollár a pokračoval, že ďalšími krokmi bude podanie trestných oznámení na príslušné orgány činné v trestnom konaní.

„Cieľom je upozorniť na možné systémové zlyhania právneho štátu na Slovensku a iniciovať odbornú diskusiu aj na úrovni EÚ. Práve tieto politické ovplyvňovania treba považovať za zlyhanie právneho štátu na Slovensku, s ktorými sa vláda Roberta Fica doteraz nevysporiadala,“ uzavrel Kollár.

Foto: Právo na pravdu

Matovič obvinenia odmieta a podáva trestné oznámenie

Igor Matovič priblížil, že komunikácia, s ktorou operoval na tlačovej besede Kollár, nie je pravdivá. Išlo o komunikáciu na sociálnej sieti WhatsApp.

Podľa Matoviča však ide o vymyslené bludy, ktoré si buď Kollár vyrobil sám, alebo si ich dal vyrobiť.

„Alebo mu ich niekto podhodil. Tipujem, že by toho bol schopný napríklad Tibor Gašpar alebo iný bezcharakterný človek. Možno teda dobromyseľne verí, že do ruky dostal niečo, čo je hodnoverné,“ dodal Matovič a oznámil, že v tejto veci podáva trestné oznámenie, aby tieto informácie preverili.

„Ak by tu existoval premiér, ktorý by manipuloval s vyšetrovaním, tak to je vlastizrada. A taký premiér by mal dostať podla môjho názoru aspoň 50 rokov. Každopádne by sa nemal vôbec pohybovať v politike. Preto dávam trestné oznámenie v tejto veci, ktorú Kollár zverejnil,“ doplnil líder Hnutia Slovensko. Matovič ubezpečil verejnosť, že počas volebného obdobia 2020 – 2023 s nikým nikdy nekomunikoval o vyšetrovaní.

Igor Matovič, Foto: TASR (Jakub Kotian)

„Nemal som v rukách žiadny vyšetrovací spis, ktorý mali v moci orgány činné v trestnom konaní. Nerobil som to preto, lebo som roky rokúce hlásal, že práve polícia musí byť striktne oddelená od politiky, a politici sa musia báť orgánov činných v trestnom konaní,“ dodal Matovič a vyhlásil, že ak jestvuje dôkaz, že niečo také robil, tak okamžite odíde z politiky.

Matovič tiež vysvetlil, že na každej komunikácii, ktorej bol údajne účastný, je fotka jeho profilovej fotky. Matovič však tvrdí, že na WhatsAppe nemal nikdy žiadnu fotku, čo spoločnosť Meta môže podľa neho aj jednoducho dokázať.

Na tlačovú besedu Zoroslava Kollára reagoval aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). „ÚIS sa zaoberá podozreniami z trestnej činnosti policajtov a civilných osôb, ktoré boli medializované počas tlačovej konferencie hnutia Právo na pravdu,“ informovala policajná inšpekcia.

Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár tento mesiac odovzdal viac ako 20-tisíc podpisov na registráciu svojej strany Právo na pravdu. Súčasne oznámil spustenie mediálnej kampane. Líder budúcej politickej strany sa vyjadril, že vo svojom tíme má už desiatky odborníkov, ktorí nepochádzajú z politického prostredia.

