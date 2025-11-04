Zomrel bývalý viceprezident Cheney, architekt vojny proti terorizmu. Mal 84 rokov

Vo veku 84 rokov v utorok zomrel bývalý americký viceprezident Dick Cheney. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Je považovaný za vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére a architekta takzvanej vojny proti terorizmu, píše TASR s odvolaním sa na televíziu CNN.
„Richard B. Cheney, 46. viceprezident Spojených štátov, zomrel včera večer 3. novembra 2025,“ uviedla Cheneyho rodina vo vyhlásení.
„Mal 84 rokov. Pri jeho smrti bola s ním jeho milovaná manželka Lynne, s ktorou prežil 61 rokov, jeho dcéry Liz a Mary a ďalší členovia rodiny. Bývalý viceprezident zomrel na komplikácie spôsobené zápalom pľúc a srdcovo-cievnym ochorením,“ citovala z vyhlásenia rodiny televízia ABC News.
Bol pri tom, keď USA zažili teroristický útok
V hlavnom meste USA pôsobil Cheney takmer štyri desaťročia. Za prezidenta Geralda Forda sa stal najmladším šéfom kancelárie Bieleho domu. Štát Wyoming zastupoval v Snemovni reprezentantov USA, kde spolupracoval s vedením Kongresu a vtedajším prezidentom Ronaldom Reaganom. Počas vlády prezidenta Georgea H. W. Busha bol ministrom obrany a neskôr v rokoch 2001 až 2009 pôsobil dve funkčné obdobia ako viceprezident v administratíve Bushovho syna, prezidenta Georgea W. Busha.
Bol tiež generálnym riaditeľom spoločnosti Halliburton, energetickej spoločnosti s globálnou pôsobnosťou.
Bezprostredne po teroristickom útoku z 11. septembra 2001 sa Cheney ako prvý ujal operatívneho vedenia vlády, keďže prezident sa v tom čase nachádzal mimo Washingtonu.
„Keď sa prezident ozval, povedal som mu, že zasiahnutý bol Pentagón, a naliehal som naňho, aby nešiel do Washingtonu,“ spomína Cheney vo svojich pamätiach. „Mesto sa stalo cieľom útoku, terčom bol aj Biely dom. Chápal som, že nechcel, aby to vyzeralo, že uteká, ale nebolo dobré, aby tu bol, kým sme poriadne nevedeli, čo sa deje,“ napísal Cheney.
Cheney podľa agentúry AP obhajoval mimoriadne nástroje sledovania, zadržiavania a vyšetrovania, ku ktorým Spojené štáty siahli v reakcii na teroristické útoky z 11. septembra 2001.
Poukazoval na údajné spojenie medzi útokmi z 11. septembra a Irakom za vtedajšej vlády Saddáma Husajna. Tieto spojitosti sa neskôr ukázali ako nepravdivé, podobne ako jeho tvrdenia, že iracký ľud víta americké jednotky ako osloboditeľov.
Cheney bol republikánom, avšak po tom, čo sa jeho dcéra Liz ako senátorka dostala do sporov s neskorším prezidentom Donaldom Trumpom, vystúpil verejne s kritikou Trumpa aj Cheney. Označil ho za najväčšiu hrozbu demokracie v Spojených štátoch v celej ich histórii, keďže sa podľa neho snažil zabrániť tomu, aby úrad v roku 2021 prevzal riadne zvolený prezident Joe Biden. Vlani Cheney vyhlásil, že v prezidentských voľbách bude voliť Trumpovu súperku Kamalu Harrisovú z Demokratickej strany.
Nahlásiť chybu v článku