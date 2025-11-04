Zomrel bývalý viceprezident Cheney, architekt vojny proti terorizmu. Mal 84 rokov

Foto: TASR

Lucia Mužlová
TASR
Zomrel architekt takzvanej vojny proti terorizmu.

Vo veku 84 rokov v utorok zomrel bývalý americký viceprezident Dick Cheney. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Je považovaný za vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére a architekta takzvanej vojny proti terorizmu, píše TASR s odvolaním sa na televíziu CNN.

„Richard B. Cheney, 46. viceprezident Spojených štátov, zomrel včera večer 3. novembra 2025,“ uviedla Cheneyho rodina vo vyhlásení.

„Mal 84 rokov. Pri jeho smrti bola s ním jeho milovaná manželka Lynne, s ktorou prežil 61 rokov, jeho dcéry Liz a Mary a ďalší členovia rodiny. Bývalý viceprezident zomrel na komplikácie spôsobené zápalom pľúc a srdcovo-cievnym ochorením,“ citovala z vyhlásenia rodiny televízia ABC News.

Bol pri tom, keď USA zažili teroristický útok

V hlavnom meste USA pôsobil Cheney takmer štyri desaťročia. Za prezidenta Geralda Forda sa stal najmladším šéfom kancelárie Bieleho domu. Štát Wyoming zastupoval v Snemovni reprezentantov USA, kde spolupracoval s vedením Kongresu a vtedajším prezidentom Ronaldom Reaganom. Počas vlády prezidenta Georgea H. W. Busha bol ministrom obrany a neskôr v rokoch 2001 až 2009 pôsobil dve funkčné obdobia ako viceprezident v administratíve Bushovho syna, prezidenta Georgea W. Busha.

Bol tiež generálnym riaditeľom spoločnosti Halliburton, energetickej spoločnosti s globálnou pôsobnosťou.

Foto: User:Cezary Piwowarczyk, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bezprostredne po teroristickom útoku z 11. septembra 2001 sa Cheney ako prvý ujal operatívneho vedenia vlády, keďže prezident sa v tom čase nachádzal mimo Washingtonu.

„Keď sa prezident ozval, povedal som mu, že zasiahnutý bol Pentagón, a naliehal som naňho, aby nešiel do Washingtonu,“ spomína Cheney vo svojich pamätiach. „Mesto sa stalo cieľom útoku, terčom bol aj Biely dom. Chápal som, že nechcel, aby to vyzeralo, že uteká, ale nebolo dobré, aby tu bol, kým sme poriadne nevedeli, čo sa deje,“ napísal Cheney.

Cheney podľa agentúry AP obhajoval mimoriadne nástroje sledovania, zadržiavania a vyšetrovania, ku ktorým Spojené štáty siahli v reakcii na teroristické útoky z 11. septembra 2001.

Poukazoval na údajné spojenie medzi útokmi z 11. septembra a Irakom za vtedajšej vlády Saddáma Husajna. Tieto spojitosti sa neskôr ukázali ako nepravdivé, podobne ako jeho tvrdenia, že iracký ľud víta americké jednotky ako osloboditeľov.

Cheney bol republikánom, avšak po tom, čo sa jeho dcéra Liz ako senátorka dostala do sporov s neskorším prezidentom Donaldom Trumpom, vystúpil verejne s kritikou Trumpa aj Cheney. Označil ho za najväčšiu hrozbu demokracie v Spojených štátoch v celej ich histórii, keďže sa podľa neho snažil zabrániť tomu, aby úrad v roku 2021 prevzal riadne zvolený prezident Joe Biden. Vlani Cheney vyhlásil, že v prezidentských voľbách bude voliť Trumpovu súperku Kamalu Harrisovú z Demokratickej strany.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šiel s kamarátmi po ulici, napadli ho neonacisti: Daniel Tupý utrpel 8 bodných rán, polícia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac