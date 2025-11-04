Šiel s kamarátmi po ulici, napadli ho neonacisti: Daniel Tupý utrpel 8 bodných rán, polícia prípad stále nevyriešila

Foto: FAcebook - NIE V NAŠOM MESTE / TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Na Tupého a ďalších študentov zaútočila skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi.

Dnes uplynulo 20 rokov od vraždy študenta Daniela Tupého. Ide o stále neuzavretý prípad, ktorý sa spája s prejavmi neonacizmu, pričom polícia pracovala aj s verziou, že páchateľmi vraždy mohli byť muži z podsvetia. Pôvodne bolo obžalovaných päť osôb, ktoré v júni 2009 Okresný súd Bratislava I oslobodil. Od roku 2023 je z vraždy Tupého obžalovaný Adam P.

Daniela Tupého, 21-ročného študenta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý pochádzal zo Žiliny, zavraždili 4. novembra 2005. Vo večerných hodinách sa nachádzal aj s ďalšími študentmi na bratislavskom Tyršovom nábreží pri petržalskom brehu Dunaja. Na neho a ďalších študentov zaútočila skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Tupý utrpel osem bodných rán, na následky ktorých zomrel. Ďalších šesť ľudí bolo zranených, jeden vážne.

Odmeny a nekonečné vyšetrovanie

Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Odmenu vo výške 400 000 slovenských korún ponúkli päť dní po tragickej udalosti rodičia zavraždeného a viaceré médiá tomu, kto pomôže polícii nájsť vraha. Sumou 100 000 korún neskôr prispel aj vtedajší predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman.

Pamätník na Tyršovom nábreží. Foto: TASR – Pavol Zachar

Na Hodžovom námestí v Bratislave sa 9. novembra konalo zhromaždenie, ktoré si pripomenulo smrť Tupého a odmietlo neonacizmus. Na boj proti rasizmu a extrémizmu bola na Ministerstve vnútra SR 10. novembra zriadená centrálna Komisia pre koordináciu postupu proti extrémizmu. Pod heslom Zastavme neonacistov! sa 12. novembra konal na mieste vraždy koncert, ktorého organizátorom bol Michal Kaščák. Pohreb študenta bol 10. novembra v Žiline a prítomným sa prihovoril Tupého pedagóg, ale aj básnik a textár Daniel Hevier.

Prepojenie s podsvetím sa nepotvrdilo

Do februára 2006 polícia vypočula desiatky osôb, zaistila viacero zbraní a uskutočnila množstvo bezpečnostných akcií vo vybraných pohostinských zariadeniach, v ktorých sa stretávajú záujmové osoby polície. Išlo prevažne o miesta stretávania sa subkultúrnej mládeže, polícia totiž pracovala s verziou, že skutok spáchali neonacisti. Na verejnosť však prenikla aj informácia, že vraždu mali spáchať muži z podsvetia, ktorí si nacvičovali útok zblízka na náhodne vybraných osobách.

Proces v roku 2009. Foto: TASR – Tomáš Halász

Otec Daniela Tupého 30. októbra 2006 uviedol, že vyšetrovanie vraždy jeho syna smeruje k neonacistom. Jeho hypotézu potvrdil 4. novembra 2006, po roku od vraždy, aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Ten uviedol, že v prípade vraždy Tupého sa podarilo vylúčiť všetky medializované verzie, podľa ktorých majú útok na svedomí muži z podsvetia. Polícia začala pracovať na verzii, že na študenta a jeho priateľov zaútočila skupina neonacistov. O rok neskôr, 23. októbra 2007, vznikol špeciálny policajný tím pre vyšetrenie zločinu.

Kaliňák 27. februára 2008 informoval, že polícia obvinila jednu osobu z vraždy a štyri osoby z ublíženia na zdraví. Minister ďalej potvrdil, že svojím vzhľadom osoby pripomínajú príslušnosť k extrémistickým hnutiam. Z vraždy obžalovali Richarda H., ktorému hrozil trest vo výške desať až 15 rokov.

Okresný súd Bratislava I napokon oslobodil 16. júna 2009 obžalovaných v kauze vraždy Tupého. Za vinného z vraždy neuznal Richarda H. a z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctva ani Dávida V., Jána S., Michala B. a Róberta J. V novembri 2010 bol rozpustený aj vyšetrovací tím, ktorý na prípade pracoval od septembra 2007. Trestné stíhanie v prípade neobjasnenej vraždy Tupého prerušili 24. augusta 2012.

Po takmer 11 rokoch, 21. marca 2023, Národná kriminálna agentúra (NAKA) v prípade vraždy Tupého v rámci akcie Karma zadržala desať osôb, z ktorých osem neskôr prepustila. Z vraždy NAKA 23. marca obvinila advokáta Adama P., ktorého do väzby vzali o tri dni neskôr, pričom 21. septembra podala na neho prokuratúra obžalobu.

Otec Daniela Tupého (vľavo) a obžalovaný obžalovaný Adam P. (vpravo) na súde v roku 2025. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Súdny proces s Adamom P. začal 15. novembra 2023. Od 10. januára 2024 je stíhaný na slobode. Súd ho totiž prepustil na slobodu na kauciu 50 000 eur, pričom dostal elektronický náramok. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 23. januára 2026.

Otec zavraždeného študenta odhalil 23. februára 2006 pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave pamätnú tabuľu pripomínajúcu zabitie jeho syna. Univerzita Komenského spolu s rodinou a priateľmi študenta Tupého vydala 30. októbra 2006 knihu básní a myšlienok z jeho pozostalosti pod názvom Ticho po anjelovi.

Vraždu Tupého a ďalšie obete extrémizmu pripomína od 17. novembra 2006 aj pamätník na Tyršovom nábreží. Prípadom sa inšpiroval režisér Teodor Kuhn, ktorý v roku 2019 nakrútil film s názvom Ostrým nožom.

