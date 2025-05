Ďalšia slovenská firma čelí problémom, hrozí jej konkurz. Viac ako 250-tisíc eur dlhuje aj poisťovniam

Odevný priemysel, výrobcovia, auto-moto, stavbári či IT segment. Podnikatelia v súčasnosti bojujú s náročnými podmienkami prakticky na všetkých frontoch, čoho dôkazom sú kopiace sa správy o problémoch, dlhoch či konkurzoch mnohých firiem. Najnovšie sa to týka aj severoslovenskej firmy E-Gas.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti zameriava na úpravu vodných tokov, hĺbkové zakladanie stavieb, výstavbu mostov či budovanie ciest. V uplynulých dvoch rokoch sa jej podarilo participovať na projektoch vo viacerých regiónoch, pričom sa dostala aj k veľkej zákazke opravy mosta cez železničnú trať pri obci Holiša.

Začiatky firmy E-Gas siahajú do 90. rokov a v roku 2021 ju od českých majiteľov prebral jej terajší majiteľ. Ten však musí riešiť problémy a odvracať hroziaci konkurz, upozornil na to portál Denník E.

Pohľad na tržby pritom nenaznačuje, že by sa situácia okolo firmy vyvíjala zle. V roku 2022 dokázala zaznamenať tržby na úrovni 211-tisíc eur, o rok neskôr to bolo dokonca viac ako milión eur. Vlaňajšie hospodárske výsledky zatiaľ známe nie sú. Kým v spomínanom roku 2022 dokázala spoločnosť vykázať zisk 25-tisíc eur, predvlani to už bola strata viac ako 34-tisíc eur. To však ani zďaleka nie je najväčší problém E-Gasu.

Dlhy viac ako 250-tisíc eur

Okresný súd Žilina totiž začal počas minulého týždňa konkurzné konanie. Dôvodom bol návrh nadnárodnej spoločnosti Ulma Construccion, konkrétne jej dcérskej slovenskej firmy, ktorá sa venuje dodávaniu lešení a stavebných konštrukcií. E-Gas teraz musí presvedčiť súd, že je schopný svoje záväzky splácať, čím by sa vyhol prípadnému konkurzu a rozpredaju majetku. Pozadie tejto situácie zatiaľ nie je známe, no viac svetla môžu do prípadu vniesť aj iné pohľadávky.

Podľa verejne dostupných zdrojov, firma E-Gas dlhuje peniaze aj štátu. Konkrétne Sociálna poisťovňa eviduje dlh viac ako 181-tisíc eur, zdravotné poisťovne potom niečo okolo 75-tisíc eur. Zástupcovia spoločnosti sa zatiaľ k predmetnej veci nevyjadrili, a tak nie je jasné, akým spôsobom budú postupovať.