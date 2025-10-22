Známy závod na Slovensku sa rozšíri: Zamestnáva takmer 600 ľudí, teraz vzniknú ďalšie nové pracovné miesta

Ilustračná foto: TASR

Martin Cucík
TASR
Spoločnosť momentálne zamestnáva takmer 600 pracovníkov.

Výrobca chirurgických súprav, spoločnosť Medline Assembly Slovakia, rozšíri svoj závod v mestskej časti Partizánskeho Malé Bielice.

Postaviť chce novú montážno-skladovaciu halu, ako i súvisiacu infraštruktúru. Zamestnať plánuje i ďalších pracovníkov. Základný kameň stavby položili v stredu v priemyselnom parku.

Americký výrobca presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou v roku 2022. Tam sídlil v prenajatých priestoroch od roku 2015. Spoločnosť dovtedy sústreďovala svoje výrobné aktivity pre západný trh, výstavbou závodu v Partizánskom sledovala expanziu do strednej a východnej Európy.

Iba u nás a vo Francúzsku

Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21.000 štvorcových metrov. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020.

Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.

