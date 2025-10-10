Známu slovenskú spoločnosť preberie švajčiarska skupina. Od protimonopolného úradu dostali zelenú

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
SITA
Úrad koncentráciu schválil bez výhrad.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu v energetickom sektore. Spoločnosť MET Sales and Trading Holding AG so sídlom vo švajčiarskom Baare získala výlučnú kontrolu nad slovenskou firmou MET Slovakia, a. s., ktorú doteraz ovládala spoločne s ďalším podnikateľom. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. októbra.

MET Sales and Trading Holding AG patrí do širšej európskej energetickej skupiny, ktorá pôsobí v oblasti veľkoobchodného a maloobchodného predaja energií, prevádzkuje energetickú infraštruktúru a vlastní priemyselné aktíva vo viacerých krajinách Európskej únie.

MET Slovakia sa špecializuje na predaj zemného plynu, elektriny a súvisiacich služieb na slovenskom trhu.

PMÚ konštatoval, že zmeny zo spoločnej na výlučnú kontrolu spravidla nevedú k zásadným zmenám v konkurenčnom prostredí. V tomto prípade neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by vyvolávali obavy o narušenie hospodárskej súťaže.

Úrad preto koncentráciu schválil bez výhrad.

Povolenie dostala aj nemocnica

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) odsúhlasil spojenie podnikateľov AGEL SK a. s. a MUDr. Mariána Petka, ktorí spoločne získajú kontrolu nad neziskovou organizáciou Humanita v Bardejove. Táto organizácia prevádzkuje aj Nemocnicu s poliklinikou sv. Jakuba. Rozhodnutie PMÚ nadobudlo právoplatnosť 30. septembra.

PMÚ pri hodnotení zohľadnil prieniky medzi spoločnosťou AGEL a nemocnicou v Bardejove na miestnej úrovni, predovšetkým v oblasti ústavnej a ambulantnej starostlivosti, diagnostiky a pracovného lekárstva. Aj keď boli identifikované určité prekryvy, nemocnica v Bardejove priamo nesusedí so žiadnym iným zariadením skupiny AGEL. Úrad preto analyzoval situáciu v geograficky najbližších regiónoch.

Na celoslovenskej úrovni úrad posudzoval aj možný dosah koncentrácie na vyjednávaciu silu spoločnosti AGEL voči zdravotným poisťovniam. Žiadna z oslovených poisťovní však nevyjadrila obavy z tejto zmeny. PMÚ po zvážení všetkých podkladov rozhodol, že koncentrácia nebude mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž, a preto ju bez výhrad schválil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prichádza úplne nový reťazec, ďalšiu predajňu tu otvorí aj lacný Action. Známe nákupné centrum čakajú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac