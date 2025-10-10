Známu slovenskú spoločnosť preberie švajčiarska skupina. Od protimonopolného úradu dostali zelenú

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu v energetickom sektore. Spoločnosť MET Sales and Trading Holding AG so sídlom vo švajčiarskom Baare získala výlučnú kontrolu nad slovenskou firmou MET Slovakia, a. s., ktorú doteraz ovládala spoločne s ďalším podnikateľom. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. októbra.
MET Sales and Trading Holding AG patrí do širšej európskej energetickej skupiny, ktorá pôsobí v oblasti veľkoobchodného a maloobchodného predaja energií, prevádzkuje energetickú infraštruktúru a vlastní priemyselné aktíva vo viacerých krajinách Európskej únie.
MET Slovakia sa špecializuje na predaj zemného plynu, elektriny a súvisiacich služieb na slovenskom trhu.
PMÚ konštatoval, že zmeny zo spoločnej na výlučnú kontrolu spravidla nevedú k zásadným zmenám v konkurenčnom prostredí. V tomto prípade neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by vyvolávali obavy o narušenie hospodárskej súťaže.
Úrad preto koncentráciu schválil bez výhrad.
Povolenie dostala aj nemocnica
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) odsúhlasil spojenie podnikateľov AGEL SK a. s. a MUDr. Mariána Petka, ktorí spoločne získajú kontrolu nad neziskovou organizáciou Humanita v Bardejove. Táto organizácia prevádzkuje aj Nemocnicu s poliklinikou sv. Jakuba. Rozhodnutie PMÚ nadobudlo právoplatnosť 30. septembra.
PMÚ pri hodnotení zohľadnil prieniky medzi spoločnosťou AGEL a nemocnicou v Bardejove na miestnej úrovni, predovšetkým v oblasti ústavnej a ambulantnej starostlivosti, diagnostiky a pracovného lekárstva. Aj keď boli identifikované určité prekryvy, nemocnica v Bardejove priamo nesusedí so žiadnym iným zariadením skupiny AGEL. Úrad preto analyzoval situáciu v geograficky najbližších regiónoch.
Na celoslovenskej úrovni úrad posudzoval aj možný dosah koncentrácie na vyjednávaciu silu spoločnosti AGEL voči zdravotným poisťovniam. Žiadna z oslovených poisťovní však nevyjadrila obavy z tejto zmeny. PMÚ po zvážení všetkých podkladov rozhodol, že koncentrácia nebude mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž, a preto ju bez výhrad schválil.
