Známa banka ohlásila veľkú odstávku: Nezaplatíte kartou, fungovať nebude aplikácia ani internet banking

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Klienti sa na niekoľko hodín nedostanú k účtom.

Klienti jednej z bánk pôsobiacich na Slovensku by si mali dať v najbližších dňoch pozor na platby či prístup k účtu. Banka totiž plánuje technickú odstávku, počas ktorej nebude fungovať viacero bežne využívaných služieb.

Na plánovanú odstávku upozornila samotná mBank na svojej webovej stránke. Banka vysvetlila, že ide o väčšiu aktualizáciu bankových systémov, ktorá si vyžiada dočasné obmedzenie niektorých služieb.

Odstávka sa dotkne internet bankingu aj aplikácie

Technická odstávka je naplánovaná na 15. marca 2026 v čase od 2:30 do 9:00. Počas týchto hodín sa klienti nebudú môcť prihlásiť do internet bankingu ani do mobilnej aplikácie. Zároveň nebude možné odosielať ani prijímať platby. Nedostupný bude aj systém žiadostí o bankové produkty, SMS služby či klientská linka mLinka.

Banka zároveň upozornila, že počas odstávky nebude fungovať ani platba kartou na internete. Ak teda plánujete nakupovať online alebo potvrdzovať platby cez banku, môže sa stať, že transakcia neprejde. Po skončení odstávky môže byť podľa banky potrebné aktualizovať stránku internet bankingu. Stačí ju obnoviť kombináciou klávesov Ctrl + F5.

Banka sa klientom ospravedlnila

Banka sa klientom za dočasné obmedzenia vopred ospravedlnila. Dodala, že aktualizácia systémov je potrebná, aby mohla aj naďalej poskytovať moderné a spoľahlivé služby. „Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ ukončila oznam banka.

