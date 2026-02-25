Známa automobilka hlási problémy: O prácu prídu stovky ľudí. Môžu za to obrovské straty

Britský výrobca luxusných automobilov Aston Martin plánuje znížiť počet svojich zamestnancov až o 20 % po tom, čo v minulom roku prehĺbil straty v dôsledku amerických ciel a slabého dopytu v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Aston Martin v súčasnosti zamestnáva približne 3000 ľudí. Spoločnosť v stredu oznámila, že jej čistá strata v porovnaní s rokom 2024 vzrástla o 52 % na 493,2 milióna britských libier (564,88 milióna eur). „V roku 2025 čelil globálny trh s luxusnými automobilmi jednému z najnáročnejších rokov v poslednom období,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ skupiny Adrian Hallmark.
Obmedzili vývoz
Aston Martin minulý rok v apríli a máji obmedzil vývoz do Spojených štátov. Spoločnosť obnovila dodávky v júni po tom, čo nová obchodná dohoda medzi Londýnom a Washingtonom znížila clá na vývoz automobilov do USA z 27,5 % na 10 % s limitom 100 000 vozidiel ročne. Vyhliadky automobilového odvetvia zostávajú náročné, aj vzhľadom na hrozby zavedenia ďalších amerických ciel alebo zvýšenia čínskych daní na luxusné vozidlá, uviedla spoločnosť.
