Zmena na poslednú chvíľu: Vláda zmenila pravidlá výpočtu energopoukážok pre rok 2026

Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkou v stredu návrh na zmenu a doplnenie nariadenia č. 353/2025 Z. z., ktoré vykonáva zákon o adresnej energopomoci. Cieľom je aktualizovať spôsob výpočtu hodnoty energopoukážky, ktorý zodpovedá skutočným cenám a objemom tepla.
Podľa nového návrhu, pokiaľ dodávateľ tepla oznamuje nižšiu cenu, než je maximálna stanovená cenou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), bude použitá cena oznámená dodávateľom. Rovnako sa upraví spôsob zaobchádzania s rozdielmi medzi objednaným a dodaným množstvom tepla, najmä pri nových odberných miestach, kde sa zohľadní objednaný objem podľa cenového rozhodnutia subjektu.
Vyplácanie energopoukážky v roku 2026
Návrh tiež stanovuje, že v januári 2026 bude prvá časť energopoukážky vyplatená v jednej štvrtine, a zvyšok bude vyplatený po následnom prehodnotení hodnoty podľa zákona o adresnej energopomoci. Táto úprava má umožniť promptnejšiu reakciu na zmeny v cenách alebo množstvách tepla.
Podľa predkladacej správy nemá tento návrh vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na sociálne otázky. Všetky významné vplyvy už boli vyhodnotené pri schvaľovaní pôvodného nariadenia č. 353/2025 Z. z.
Nahlásiť chybu v článku