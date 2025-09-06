Zlomový posun? Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským, povedal Fico. Prezradil aj ďalšie slová ruského prezidenta

Ruský prezident Vladimir Putin prejavil na schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) záujem o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „kdekoľvek inde“ ako v Moskve.
Fico to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Správu budeme aktualizovať.
