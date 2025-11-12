Zlodeji ponúkali ukradnutý tovar na predaj polícii v civile: Kradli aj maloleté osoby, zadržaní boli traja ľudia

Foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Petra Sušaninová
TASR
Policajti kontrolovali maloobchodné prevádzky.

Počas dvoch preventívno-bezpečnostných akcií v priebehu siedmich dní, zameraných na maloobchodné prevádzky, sa policajtom v Košickom kraji podarilo prichytiť viacerých páchateľov pri krádežiach. Niektorí sa pritom pokúsili ukradnutý tovar predať priamo príslušníkom Policajného zboru (PZ) v civilnom oblečení. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Illésová.

Prvá z akcií sa uskutočnila 4. novembra v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Policajti boli prítomní v okolí predajní aj priamo vo vnútri, a to nielen v uniformách, ale aj v civilnom oblečení ako bežní zákazníci. V Spišskej Novej Vsi odhalili dve maloleté osoby, ktoré pred jedným z obchodných reťazcov ponúkali na predaj tovar s neodstránenými visačkami, ktorý predtým odcudzili. Prípad bol postúpený na ďalšie riešenie príslušnému okresnému úradu.

V Michalovciach sa osoba, ktorá z predajnej plochy odcudzila niekoľko flakónov voňaviek, pokúsila hneď po odchode z predajne predať ich za výhodnú cenu dvom mužom, ktorí sa ukázali byť policajtmi v civilnom oblečení. „Výhodný biznis neprebehol, ‚predávajúci‘ odišiel so 100-eurovou blokovou pokutou,“ uviedla hovorkyňa.

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR – Bratislavský kraj

Zadržali tri osoby

Druhá preventívno-bezpečnostná akcia sa uskutočnila v utorok (11. 11.) v celoslovenskom rozsahu. Policajti boli opäť prítomní v blízkosti predajní, tentoraz v uniformách. Počas akcie zadržali tri osoby po tom, ako prešli cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. V dvoch prípadoch boli uložené blokové pokuty, jeden prípad bol odstúpený na ďalšie konanie.

Polícia zároveň avizuje, že v Košickom kraji sa v blízkej budúcnosti zameria aj na kontroly pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb. Okrem preverovania výkonu ich činnosti sa policajti zamerajú aj na to, či nie sú počas služby pod vplyvom alkoholu, prípadne či nespolupracujú s páchateľmi.

