Zlodeji pomocou ukradnutej karty vyhrali v lotérii rozprávkovú sumu. Okradnutý muž sa teraz chce s nimi dohodnúť

Zlodeji vo Francúzsku ukradli mužovi ruksak s peňaženkou a vďaka jeho platobnej karte vyhrali v lotérii 500-tisíc eur. Okradnutý muž im navrhuje výhru si rozdeliť. TASR informuje na základe správy televízie BBC.

Článok pokračuje pod videom ↓

Žreb môže prepadnúť

Francúz sa nemeckému rádiu RTL predstavil ako Jean-David E. a zlodejov vyzval, aby sa prihlásili aj s výherným žrebom. Prisľúbil, že si s nimi peniaze rozdelí na polovicu a nepodnikne proti nim trestné kroky. Ak sa zlodeji neprihlásia, žreb prepadne.

„Bezo mňa by nevyhrali, no bez nich by som ten žreb nekúpil. Chcem im ponúknuť podiel z výhry,“ vyhlásil muž.

Francúzska národná lotériová spoločnosť Française des Jeux (FDJ) výherný žreb zablokovala, uviedol Jean-David.

Kuriózny prípad sa odohral 3. februára. Francúz zistil, že mu zo zaparkovaného auta ukradli ruksak s osobnými vecami, v ktorom bola aj peňaženka s kartami. Zavolal preto do banky, aby karty zablokoval. Počas telefonátu sa dozvedel, že zlodeji kartou zaplatili v neďalekom obchode nákup v hodnote 52,50 eura. Muž preto išiel do obchodu a snažil sa zistiť, či si zamestnanci nevšimli niečo podozrivé a či sa tam náhodou nenachádzajú jeho veci.

Pokladníkovi sa zdali podozriví

Dozvedel sa, že kartu použili dvaja muži, zrejme bezdomovci, na nákup cigariet a stieracích žrebov a že jeden zo žrebov vyhral jackpot v hodnote 500-tisíc eur. Pokladník si však všimol podozrivé správanie mužov a tiež to, že nepoznali PIN kód k jednej z kariet, ktorú sa pokúsili použiť.

Polícia vyplatenie žrebu zablokovala a ak sa zlodeji pokúsia vybrať výhru, pravdepodobne ich zatknú. Jean-David im so svojím právnym zástupcom však ponúka riešenie.

„Môj klient bol za týchto okolností veľmi rád, že mu ukradli kartu a preto nezvažuje trestnoprávne kroky. Pre dvoch dotyčných mužov to zároveň predstavuje zázračnú príležitosť na novú budúcnosť,“ uviedol pre BBC Jean-Davidov právnik Pierre Debuisson.

„Ak nekontaktujú môjho právnika, žreb bude nepoužiteľný. Prečo sa teda nepodeliť férovo 50-50? Za také množstvo peňazí som pripravený dohodnúť sa,“ uviedol 40-ročný muž a dodal, že by svoj podiel na výhre (250.000 eur) použil na splatenie hypotéky.

FDJ a polícia v Toulouse sa k situácii bezprostredne nevyjadrili.