Život na Zemi zanikne: Môže ho zničiť iné vesmírne teleso, planéta však prežije. Vieme, koľko času nám zostáva

Približne o miliardu rokov môže do Zeme naraziť zatúlaná hviezda. Šanca je len 1 percento a planéta by to pravdepodobne prežila. Dovtedy sa však postupne aj tak stane neobývateľnou.

Zatiaľ nič nehrozí

Vedci už viackrát skúmali, čo by sa stalo so Zemou, ak by prišlo k zrážke s iným vesmírnym telesom. Takáto situácia je podľa nich málo pravdepodobná, nová štúdia však ukazuje, že je to možné. Ak vnímame galaxiu ako celok, je takmer isté, že sa hviezdy prelet niekedy dostane do vzdialenosti 100 AU od inej hviezdy.

Ako informuje portál Universe Today, v priebehu miliardy rokov môže dôjsť k stretnutiu so zatúlanou hviezdou, ktorú „vypľuje“ supermasívna čierna diera. Pravdepodobnosť 1 percento naznačuje, že ľudstvo sa tomu vyhne, ak by sa však niečo takéto stalo, pre planéty Slnečnej sústavy by to znamenalo katastrofu.

„Štatisticky povedané, prelety bližšie ako 100 au, ktoré by silne ovplyvnili obežné dráhy planét, sa uskutočňujú len zhruba raz na 100 Gyr v súčasnom galaktickom susedstve,“ vysvetľujú vedci. Znamená to, že ak by sa do nášho usporiadania dostala iná hviezda, Zem by bola úplne vydaná na nemilosť novej gravitačnej paradigme.

Koniec života

Expertom sa už podarilo identifikovať stovky zatúlaných hviezd, ani jedna z nich zatiaľ nemala trajektóriu, ktorá by sa približovala k našej sústave. Nič však nie je úplne isté, preto vytvorili až 12 000 simulácií následkov takéhoto stretnutia.

Šanca, že by nedošlo k zničeniu žiadnej z planét, ak by k nám zatúlaná hviezda vletela, je 95 percent. Napriek tomu Zemi potrvá už len určitý čas, kým sa stane nehostinnou pre akúkoľvek formu života.

„Zostáva asi miliarda rokov, kým bude mať náš domov ešte obývateľné povrchové podmienky,“ vysvetľujú vedci. Upozorňujú však, že podmienky na prežitie pre človeka môžu vypršať oveľa skôr.

To, že sa Zem zrazí napríklad s inou planétou, je pravdepodobné asi na 0,48 percenta. Podľa dlhodobých predpovedí nás čaká iný osud – „spadnutie“ do Oortovho mraku. Ten je považovaný za okraj našej galaxie pozostávajúcej z komét, asteroidov a iných telies.