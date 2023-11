Hrozí nám ekologická katastrofa: Vrakunská skládka môže otráviť najväčšie zásoby pitnej vody na Slovensku, problém nikto nerieši

Za chyby sa platí a my budeme doplácať na tie, ktoré urobil bývalý režim. O probléme, ktorý predstavuje Vrakunská skládka, sa hovorí dlhodobo. Ani jedna z vlád samostatného Slovenska však nepriniesla jeho riešenie. Zdá sa, že už je neskoro.

Ekologická katastrofa

„Kontaminácia bola preukázaná vo všetkých vrstvách skládky. Výsledky analýz podzemných vôd preukázali takmer rovnaké kontaminanty ako u vzoriek zemín,“ píše sa v správe Ministerstva životného prostredia z júla roku 2015.

Správa ďalej uvádza, že vo vzorkách sa objavili ropné látky, arzén, pesticídy i herbicídy. Napriek jasne pomenovanému problému sa však stále tvárime, že sa ho podarí vyriešiť, ak ho budeme naďalej ignorovať.

Vrakunská skládka je plná toxických látok, ktoré už dávno prenikli aj do podzemnej vody. Tá prúdi smerom k Žitnému ostrovu.

„Prúdi tam rýchlosťou 3 až 5 metrov za deň, čím sa posúvajú aj jedovaté látky, ktoré sú čím ďalej tým viac koncentrovanejšie, pretože jedy sa tam stále rozpúšťajú,“ uviedla pre TV Noviny Alena Trančíková, vedúca sekcie kvality, ochrany vôd a životného prostredia v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Chyba socializmu

Začínalo to dynamitom, hnojivami, pesticídmi… Odpad ťažkej chemickej výroby Istrochemu končil v mŕtvom ramene Dunaja. Socialistické úrady to v tom čase schválili, do tejto oblasti sa dlhé roky vyvážali rôzne nebezpečné látky, vytvorila sa tu skládka.

Neskôr, keď sa odpad nahromadil, zasypali ho zeminou a vysadili tam zeleň. Skládku potom dlhé roky nechali „spať“. Až kým tu vplyvom výstavby vodného diela Gabčíkovo nestúpla hladina podzemnej vody až o dva metre.

„Tie látky robili problém už predtým, lebo do skládky pršalo. Avšak keď sa skládka zospodu zatopila podzemnou vodou, dostali masívny zásah. Jedy sa začali rozpúšťať ešte viac a prúdiť smerom na Žitný ostrov,“ dodala ďalej Trančíková.

Zatvárame oči

Už spomínaná správa Ministerstva životného prostredia neodporúča používať podzemnú vodu v preskúmanej lokalite. Tak ako na pitné účely, tak ani na pestovanie plodín. Je to kvôli množstvu koncentrovaných chemických látok, z ktorých sú mnohé karcinogénne.

Znamená to, že ak posúvanie vôd zo skládky nebude zastavené, alebo nebude urgentne riešený problém v samotnom zdroji, najväčšie úložisko pitnej vody na Slovensku sa čoskoro zmení na jeden toxický koktail.

Problém je, že doteraz nezačala ani plánovaná sanácia, ktorá mala končiť v lete tohto roka. Údajne ide o nečinnosť zo strany bývalého ministra Jána Budaja. Ten nepodpísal rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku.

V praxi to znamená, že nepovolil čerpanie financií z fondov Európskej únie. Ten svoje konanie odôvodnil tým, že využívanie fondov z operačného programu životného prostredia stopla pandémia a kým sedel na ministerskej stoličke, nedali sa použiť ani fondy z ďalšieho programového obdobia.