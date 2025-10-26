Živé hady, ryby, včely či vajcia: Toto sú najbizarnejšie zásielky, ktoré ľudia posielajú. Túto chybu možno robíte aj vy

Pred časom som sa pustila do reči s predávajúcou vo výdajom mieste Packety. Priznala, že občas ľudia posielajú najrôznejšie veci, napríklad aviváž, ktorá cestou z balíka začne vytekať a poškodí ďalšie balíky. Hovorca spoločnosti prezradil, aké najbizarnejšie zásielky sa ľudia pokúsili nechať prepraviť.
Ľudia do škatúľ balia rôzne bizarnosti
Každá prepravná spoločnosť má isté pravidlá týkajúce sa toho, čo sa smie a nesmie prepravovať. Ľudia si ale neraz zrejme pomyslia, že sa nikto nedozvie, čo sa v skutočnosti v balíku nachádza a rozhodnú sa riskovať. Posielajú tak prostredníctvom Packety mäso, vajíčka či iné potraviny alebo drogériu, ktoré sa môžu pokaziť alebo cestou rozbiť a z balíka vytiecť.
„Zamestnanci v našich depách po celom Slovensku často narazia na nečakané zásielky, ktoré dokážu prekvapiť aj skúsených pracovníkov. Medzi najčastejšie „kuriozity“ patria balíky obsahujúce zvieratá alebo potraviny. Medzi nedávnymi neobvyklými zásielkami boli napríklad jogurty, zaváraniny alebo domáca zelenina, pričom medzi tie najbizarnejšie určite patria živé včely, hady či mloky,“ prezradil pre interez hovorca Packety Pavel Ďurík.
„Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že môžu posielať čokoľvek, čím nielenže porušujú podmienky služby, ale ohrozujú aj zásielky ostatných ľudí. Bežne tak ľudia posielajú netrvanlivé potraviny, tekutiny, alebo rozbitné predmety, ktoré sú však z prepravy vylúčené,“ dodáva.
Toto sa zaslať radšej nepokúšajte
Vysvetľuje, že cez Packetu nie je dovolené posielať čokoľvek, čo podlieha skaze, vrátane zeleniny, mäsa a mliečnych výrobkov. Takýmto spôsobom sa nesmú prepravovať ani živé zvieratá, či už sú domáce, exotické alebo ide o hmyz. Neodporúča sa zasielať nič, čo sa môže poľahky rozbiť, napríklad keramiku či zrkadlá.
V balíku by sa nemalo ocitnúť ani nič tekuté, čo môže vytiecť, vrátane oleja, tekutej kozmetiky či nápojov. Samozrejme, Packetou sa nesmú posielať ani žiadne nebezpečné látky, výbušniny alebo chemikálie. Nedodržanie týchto pravidiel môže spôsobiť znehodnotenie ďalších balíkov, ale aj omeškanie zásielok.
Tieto zásady je potrebné dodržiavať
Hovorca Packety sa tiež podelil o niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržiavať, ak chcete, aby váš balík dorazil v bezpečí. Prvou z nich je kvalitný obalový materiál, ideálne pevná kartónová krabica vhodnej veľkosti.
Dôležité je, aby obsah z balíka nevyčnieval a aby bol vo vnútri riadne zafixovaný a obklopený fixačným materiálom, napríklad novinami. Ideálne je umiestniť medzi kartón a predmet, ktorý posielate, polystyrén, vďaka čomu vytvoríte tzv. deformačnú zónu. Zabránite tak deformácii a poškodeniu zásielky. Nezabudnite krabicu poriadne zalepiť a označiť príslušným prepravným štítkom na dobre viditeľnom mieste.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku