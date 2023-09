Zistila sa nechutná skutočnosť o remienkoch smart hodiniek či fitness náramkoch. Na toto si dajte pozor

Mnohí ľudia nosia na svojich zápästiach inteligentné hodinky či inteligentné náramky. Tie základné, okrem zobrazenia času, počítajú prejdené kroky či vzdialenosť a dokážu zmerať tep. Tie na vyššej úrovni sú de facto „nadstavbou“ smartfónu a dokážu zaznamenávať trasu pomocou GPS, prehrávať hudbu, môžete cez ne telefonovať, odpovedať na správu či hodinkami aj platiť v obchode. Avšak, bez ohľadu na funkcie, jednu nechutnú vec majú všetky spoločnú.

Nebezpečné baktérie

Výskumný tím z univerzity Florida Atlantic vo svojej štúdií publikovanej v časopise Advances in Infectious Diseases skúmal baktérie, ktoré sa nachádzajú na remienkoch smart hodiniek. Zaujímalo ich, na akom povrchu sa potenciálne nebezpečné baktérie najlepšie držia, a tiež, ako s nimi bojovať, uvádza Science alert.

Štúdia sa síce pozrela na smart náramky a remienky inteligentných hodiniek, avšak rovnaké závery sa dokážu vzťahovať aj na majiteľov bežných hodiniek, keďže to, aké zariadenie bolo k náramku či remienku pripnuté, nehralo rolu. Podstatné je, že s rozšírením týchto smart zariadení, odrazu nosí náramky a smart hodinky množstvo ľudí.

Vedci vo svojej práci zistili, že až 95 % z 20 testovaných náramkov a remienkov bolo kontaminovaných baktériami, ktoré môžu vyvolávať ochorenia. To boli najmä druhy ako Staphylococcus, enterobaktéria (napríklad Escherichia coli ) a Pseudomonas.

Najhoršie dopadli tie najrozšírenejšie

Rozdiely v množstve baktérii sa líšili medzi druhmi remienkov a náramkov. Kým gumené a plastové náramky mali na sebe najviac baktérií, remienky z kovov ako zlato či striebro boli prakticky čisté.

„Plastové a gumené náramky a remienky môžu poskytnúť vhodnejšie prostredie pre rast baktérii, pretože pórovité povrchy majú tendenciu priťahovať baktérie a byť nimi kolonizované,“ uvádza biológ Nwadiuto Esiobu v článku uvedenom na stránke univerzity, kde prebiehal výskum.

Práve náramky a remienky z tohto materiálu sú najbežnejšie, keďže sú ľahké, lacné a výrobcovia ich štandardne pribaľujú k zariadeniam. V štúdii sa skúmali aj látkové, kožené či kovové remienky (nie zo zlata a z striebra), a tie dopadli lepšie ako gumené a plastové, ale horšie než zlaté a strieborné remienky.

Treba ich pravidelne čistiť

Vedci v štúdii tiež zistili, že náramky od ľudí, ktorí navštevovali posilňovne, mali najväčšiu kontamináciu stafylokokovými baktériami. Mnohé z baktérií nájdených na náramkoch či remienkoch môžu viesť k rozvoju abscesu či zápalu pľúc, dokonca ku salmonelóze.

Špinavé náramky a remienky tak môžu byť nebezpečné najmä pre ľudí so zníženou imunitou. Zaujímavé podľa vedcov je, že napriek tomu, že ich mnohí ľudia nosia na ruke celý deň, tak sa o ich hygienu zaujíma len malé percento.

Vedci sa tiež v štúdii pozreli na to, ako tieto baktérie eliminovať. Pomocou dezinfekčného spreja s obsahom etanolu na úrovni 70 % sa podarilo do 30 sekúnd zabiť 99,9 % baktérií. Vyskúšali tiež namáčanie do octu, ten ale nebol účinný voči všetkým typom baktérií a vyžadoval si dlhší čas pôsobenia.

Riešením tohto problému je pravidelné čistenie náramkov a remienkov. Je vhodné si ich zaobstarať viacero a tie meniť, pričom vždy si dať nový, čistý. Ďalšou možnosťou je, ako uvádza štúdia, investovať do strieborných či zlatých remienkov.