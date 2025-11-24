Získať rolu vo filme je zázrak. Zuzana Šebová prezradila, aké ťažké to herečky majú a prečo berú každú ponuku

Foto: Instagram (zuzikesebova)

Frederika Lyžičiar
Po dlhšom čase sa objaví vo výraznej filmovej úlohe.

Film Šviháci už teraz púta pozornosť nielen svojím príbehom, ale aj silnou zostavou hercov, ktorí do projektu priniesli kus seba.

Jednou z najväčších hviezd je Zuzana Šebová, ktorá sa po dlhšom čase objaví vo výraznej filmovej úlohe. Bezprostredne po exkluzívnom pressday k pripravovanému filmu sa ukázalo, že cesta k veľkej filmovej príležitosti nie je pre slovenské herečky vôbec jednoduchá. Ako pre denník Nový čas odhalila Zuzana, získať hlavnú rolu je často skôr vecou šťastia než niečím, s čím by herečka bežne počítala v rámci svojej práce.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Film ako zázrak

Zuzana Šebová má na konte viacero úspešných televíznych projektov, no filmové príležitosti sú podľa nej v slovenskom prostredí stále výnimočné. Aj preto ju obsadenie do Švihákov nesmierne potešilo. „Slovenských filmov je ako šafranu. Je strašne veľa hercov, herečiek a na vás jednoducho musí vyjsť žreb,“ vysvetlila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Bontonfilm Slovensko (@bontonfilm_slovensko)


Keď sa dozvedela, že rolu získala, radosť neskrývala: „Je to výnimočné. Kopec hercov sa ani nedostane k filmu. Tento film sa týkal mňa, bola tu jedna rola pre herečku v mojom veku a nejakým zázrakom obsadili mňa. Každý film je pre mňa zázrak.“ Šebová priznáva, že odmietanie filmových ponúk v jej branži takmer neexistuje. „Aj keď sa nás vždy spýtajú, či zvažujete, keď dostanete filmovú ponuku, odpoveď je, že nieže zvažujeme, my to hneď všetko berieme!“ hovorí otvorene.

Málo príležitostí pre ženy

