Získať rolu vo filme je zázrak. Zuzana Šebová prezradila, aké ťažké to herečky majú a prečo berú každú ponuku

Film Šviháci už teraz púta pozornosť nielen svojím príbehom, ale aj silnou zostavou hercov, ktorí do projektu priniesli kus seba.
Jednou z najväčších hviezd je Zuzana Šebová, ktorá sa po dlhšom čase objaví vo výraznej filmovej úlohe. Bezprostredne po exkluzívnom pressday k pripravovanému filmu sa ukázalo, že cesta k veľkej filmovej príležitosti nie je pre slovenské herečky vôbec jednoduchá. Ako pre denník Nový čas odhalila Zuzana, získať hlavnú rolu je často skôr vecou šťastia než niečím, s čím by herečka bežne počítala v rámci svojej práce.
Film ako zázrak
Zuzana Šebová má na konte viacero úspešných televíznych projektov, no filmové príležitosti sú podľa nej v slovenskom prostredí stále výnimočné. Aj preto ju obsadenie do Švihákov nesmierne potešilo. „Slovenských filmov je ako šafranu. Je strašne veľa hercov, herečiek a na vás jednoducho musí vyjsť žreb,“ vysvetlila.
Keď sa dozvedela, že rolu získala, radosť neskrývala: „Je to výnimočné. Kopec hercov sa ani nedostane k filmu. Tento film sa týkal mňa, bola tu jedna rola pre herečku v mojom veku a nejakým zázrakom obsadili mňa. Každý film je pre mňa zázrak.“ Šebová priznáva, že odmietanie filmových ponúk v jej branži takmer neexistuje. „Aj keď sa nás vždy spýtajú, či zvažujete, keď dostanete filmovú ponuku, odpoveď je, že nieže zvažujeme, my to hneď všetko berieme!“ hovorí otvorene.
