Žilinka vláde opäť pokazil úsmev: Prokurátor začal vo veci „slayády“ vo Voderadoch trestné stíhanie

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR začal trestné stíhanie pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v prípade kúpy outletu Voderady.
Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Šéf prokuratúry doplnil, že uznesenie o začatí trestného stíhania je zo stredy (14. 1.).
Kauza Voderady
Štát v minulom roku kúpil opustený outlet Voderady za necelých 17 miliónov eur. Chce v ňom vytvoriť podmienky pre Národné inovačné a technologické centrum. Opozícia kritizovala sumu, za ktorú štát nehnuteľnosti kúpil. Pre prípad sa uskutoční aj poslanecký prieskum.
Odporúčané články
Stačí poznať tento rýchly trik: Zubárka radí, ako zachrániť vybitý zub. Ušetriť môžete až stovky eur
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku