Žilinka vláde opäť pokazil úsmev: Prokurátor začal vo veci „slayády“ vo Voderadoch trestné stíhanie

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
Pre prípad sa uskutoční aj poslanecký prieskum.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR začal trestné stíhanie pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v prípade kúpy outletu Voderady.

Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Šéf prokuratúry doplnil, že uznesenie o začatí trestného stíhania je zo stredy (14. 1.).

Kauza Voderady

Štát v minulom roku kúpil opustený outlet Voderady za necelých 17 miliónov eur. Chce v ňom vytvoriť podmienky pre Národné inovačné a technologické centrum. Opozícia kritizovala sumu, za ktorú štát nehnuteľnosti kúpil. Pre prípad sa uskutoční aj poslanecký prieskum.

