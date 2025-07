Žilinka sa postavil proti ministerstvu vnútra: Žiada zverejnenie zoznamu z vládneho letu na futbalový zápas

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest v prípade rozhodnutia Ministerstva vnútra (MV) SR čiastočne nevyhovieť infožiadosti o zoznam pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka. Rezort vnútra podľa Žilinku nevykonal test proporcionality.

Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. „Generálny prokurátor Slovenskej republiky je toho názoru, že rozhodnutia správnych orgánov konajúcich o infožiadosti sú arbitrárne, pretože neposkytujú jasnú a presvedčivú odpoveď na to, ako sa vysporiadali s kolíziou dvoch ústavných práv, a to práva na ochranu osobných údajov verzus práva na informácie,“ uviedla hovorkyňa.

Žilinka navrhuje zrušenie rozhodnutia a nové konanie

Ako Tökölyová dodala, Žilinka je presvedčený, že verejnosť má právo na informácie, či sú verejné prostriedky využívané zákonne a účelne. Navrhuje, aby bolo rozhodnutie o nesprístupnení informácií zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.

Opozičné politické strany v júni 2024 kritizovali koaličných politikov za let vládnym špeciálom do Nemecka na futbalový zápas slovenskej reprezentácie na európskom šampionáte. Ministerstvo vnútra vtedy reagovalo, že návšteva zápasu sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu i Únie európskych futbalových zväzov pre zástupcov vlády a parlamentu. Rezort vyhlásil, že nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.