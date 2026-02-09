Žilinka pokračuje: Ústavnému súdu navrhol, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

Foto: TASR – Maroš Herc

Nina Malovcová
TASR
Generálny prokurátor sa obrátil na Ústavný súd, opäť.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu (ÚS) SR v pondelok stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) označil za protiústavný. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Dnes som Ústavnému súdu SR doručil stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ konštatuje Žilinka.

Ústavný súd zákon už vlani pozastavil

V stanovisku generálny prokurátor navrhuje, aby ÚS SR vyhovel navrhovateľom a vyslovil, že skráteným legislatívnym konaním, transformáciou ÚOO na iný úrad, spojenou so zánikom výkonu funkcií jeho vedúcich predstaviteľov a zmenou postavenia chránených oznamovateľov, došlo k porušeniam Ústavy SR.

Ústavný súd SR pozastavil vlani v decembri činnosť zákona o transformácii ÚOO na nový úrad. Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namieta možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie (EÚ), ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.

Kritika opozície aj zásah Európskej komisie

Poslanci kritizujú napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov. Podanie na ÚS podporil aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Európska komisia (EK) koncom januára oznámila, že v súvislosti s prijatím predmetného zákona začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši i preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac