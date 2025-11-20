Žilinka má na krku ďalší problém: Krajský prokurátor ho obviňuje z vážneho prehrešku

Tomáš Mako
TASR
Žilinský krajský prokurátor obvinil Žilinku zo zasahovania do trestných stíhaní, ten to odmieta.

Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh obvinil v liste adresovanom Rade prokurátorov a Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní. Žilinka to odmieta, tvrdenia v liste označil za klamstvá.

Vyplýva to zo štvrtkového mimoriadneho rokovania brannobezpečnostného výboru. Zasadnutie bude pokračovať v pondelok (24. 11.). Opozícia sa obáva, že vedenie výboru sa pokúša ovplyvňovať prokuratúru.

„Domnievam sa, že pán generálny prokurátor Slovenskej republiky mal od určitého obdobia v týchto trestných veciach záujem, jednak na určení právnej kvalifikácie konania obvinených, na urýchlenom skončení trestných konaní bez ohľadu na stav dokazovania a tiež na určitom spôsobe meritórneho skončenia týchto veci,“ prečítal z listu na začiatku rokovania predseda výboru Richard Glück (Smer-SD). Informoval tiež, že Žilinka Baloghovi nepovolil na výbore vystúpiť.

Požiadal o status chráneného oznamovateľa

Predseda výboru zároveň poukázal, že približne hodinu pred začiatkom rokovania prišiel ďalší list. V ňom má Balogh hovoriť o tom, že aktuálne žiada o status oznamovateľa. List má podľa neho 15 strán a členovia výboru sa s ním potrebujú pred diskusiou oboznámiť. Rokovanie tak prerušil do pondelka.

Glück Maroša Žilinku podľa svojich slov požiada, aby umožnil šéfovi krajskej prokuratúry na výbore vystúpiť. Obhajoval tiež svoje rozhodnutie rokovanie prerušiť.

Žilinka tvrdí, že ide o klamstvá

Generálny prokurátor obvinenia odmieta. Výroky z listu označil za klamstvá. „Nikdy, nikdy sme nevydali žiaden negatívny pokyn, ktorý zákon zakazuje. To znamená: nestíhať, nedať návrh na väzbu, neobžalovať a podobne. Ale vždy sme reagovali len na zistené nedostatky,“ vyhlásil.

Žilinka priblížil, že šéf žilinskej prokuratúry na svojom mieste skončí, no nie preto, lebo by chcel ako jeho nadriadený do prípadov zasahovať. Balogh podľa neho priamo zadal nadlimitnú zákazku na nábytok v hodnote 150 000 eur a nepostupoval pri tom v súlade so zákonom. Generálny prokurátor navyše tvrdí, že na kancelárske vybavenie ani nemal v rozpočte peniaze a generálnu prokuratúru žiadal o preplatenie nákupu.

Šéf prokuratúry tiež podľa svojich slov nevidí dôvod, aby sa jeho podriadený zo Žiliny prišiel na rokovanie výboru vyjadriť. Je presvedčený, že predseda výboru Glück má konflikt záujmov. V liste má byť totiž naznačené, o aké politicky exponované kauzy ide. Glück konflikt záujmov odmieta.

Opozícia kritizuje vedenie výboru, že takéto zasadnutie zvolalo. Členka výboru Irena Bihariová (PS) považuje list za všeobecne napísaný. „Nie je našou povinnosťou, ani právom, viesť krížový výsluch o vyšetrovaní,“ zdôraznila. Naznačila, že sa na pondelkovom pokračovaní nezúčastní.

Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) to považuje za ovplyvňovanie prokuratúry. „Zároveň neviem pochopiť na záver, prečo sa to prerušilo. Prečo sme nemohli prerokovať niektoré veci. Alebo prerušiť sa mohlo, ale mohlo sa prerušiť, ja neviem, na 40 minút. Tí, ktorí vedia trošku rýchlejšie čítať, by možno zvládli prečítať 15 strán, aby sme sa mohli ďalej oboznamovať,“ myslí si.

