Žijem za 70 € mesačne: Slováci prezradili, koľko platia za bývanie. Tieto sumy nás ohromili

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Koľko miniete mesačne na bývanie?

Podľa slov finančnej konzultantky Kateřiny Porubskej zo spoločnosti Simplea by sme sa mali riadiť princípmi ideálnych finančných mier – 10 % z príjmu uložiť ako rezervu na nečakané výdavky, 20 % z príjmu investovať a pripravovať sa na dôchodok, 40 % dať na spotrebu.

Čo sa týka nákladov na bývanie, tie by podľa nej mali zodpovedať približne 30 % z príjmu.

Ako to však vyzerá v realite? V internetovej ankete Slováci prezradili, koľko eur mesačne dajú na nájom/hypotéku a energie (plyn, voda a elektrina), vrátane ďalších výdajov ako internet, daň za nehnuteľnosť, odpad alebo poistenie.

Odpovede zaplavili vlákno a v mnohom nás šokovali – zistili sme totiž, že mnohých Slovákov nevyjde bývanie ani na 15 % z príjmu. Naopak, sú takí, ktorí túto hodnotu značne prekračujú.

U mňa je to minimálne 42 percent

„Mňa to vyjde aj viac ako 30 percent,“ spomína prvá Slovenka. „Som v podnájme, sama a žijem z doktorandského štipendia. Rodičov to určite vychádza do 30 percent, ale oni sú vo vlastnom dome bez hypotéky.“

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Ďalšia Slovenka opísala, že za byt s energiami platí mesačne 400 eur – za televízor a internet 48 eur, za paušál 46 eur. Hoci nemajú hypotéku, splácajú menší úver na dovybavenie bytu, ktorý ich vychádza na 350 eur mesačne.

Bez hypotéky by náklady niektorých Slovákov klesli priam astronomicky. Jedna žena opisuje, že pre vysokú hypotéku dávajú na bývanie mesačne aspoň 39 percent. Iná hovorí: „Bez hypotéky nám to vychádza okolo 12 percent, s ňou to vystrelí na minimálne 42 percent.“

Finančná rozprávka a 70-eurový dom

Sú však aj Slováci, ktorí žijú takmer vo finančnej rozprávke – spomínajú, že bývanie ich vyjde mesačne „do 160 eur“ či „do 200 eur“. Objavila sa dokonca žena, ktorá tvrdí, že ich kompletné náklady sú len 70 eur. Ako je to možné a ako to má rozpočítané, vysvetľuje takto:

Voda, elektrina a WiFi. Všetko, čo sa týka domu, ide z fotovoltiky a „tepelka“. Vstupné náklady boli v tisícoch.

Prekvapilo nás, že viacerí spomínajú náklady na bývanie, ktoré nepresahujú ani 15 %.

„Elektrina 43 €, plyn 90 €, voda 12,80 €, internet 17,80 €. Keď rozpočítam daň, odpad a poistenie na mesiac, je to asi 30 €. Hypotéku nemám, takže je to hlboko pod 30 %,“ vysvetľuje jeden Slovák.

Ilustračná foto: Pickpik

Ďalší dodáva: „U mňa je to všetko komplet 20 % z môjho príjmu. Bývam v BA, 3-izbový byt. Platím si aj garáž, s ňou je to 24 % z príjmu.“

Z tejto ankety vyplýva, že ak už človeka nezaťažuje hypotéka, mesačné výdavky na bývanie nie je vôbec ťažké nastaviť nižšie než odporúčaných 30 %. Ako sa však ukázalo, mnohí Slováci s hypotékou či nájmom túto hranicu prekračujú.

A možno sa aj vám doteraz zdalo, že dostať sa pod hranicu 30 % je totálne nemožné. Odpovede však ukázali, že možné to naozaj je, čo dokazujú mnohí Slováci.

