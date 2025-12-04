Žiadne prikrášľovanie. Zdena Studenková odhalila, prečo mnohí mladí herci v brandži rýchlo skončia

Slovenská herecká ikona má za sebou dlhoročnú kariéru plnú skúseností, vďaka ktorým vie veľmi presne pomenovať, čo dnešných mladých hercov posúva dopredu, aj čo ich brzdí.
Podľa magazínu Šarm, ktorý si všimol rozhovor v tolkšou Dobre bude s Rasťom Ilievom, sa Studenková najnovšie vyjadrila k úrovni a prístupu mladej hereckej generácie. Vyjadrenia herečky vyvolali diskusiu najmä preto, že vychádzajú z viac než štyroch desaťročí skúseností v divadle aj pred kamerou.
Mladí herci pod lupou
Herečka priznala, že v novej generácii vidí výrazné rozdiely. „Bola by som veľmi nespravodlivá, keby som na nich povedala krivé slovo. Tak ako všade, aj medzi mladými sú tí, ktorí sú vysokokvalitní, zodpovední a úžasní. To sú tí, ktorí sú naučení pracovať, chodia presne, „makajú“ na sebe od rána do večera. Na tých nemôžem povedať ani slovo. No a potom je tu zvyšok,“ uviedla herečka.
Medzi mladými hercami, ktorých prístup si skutočne váži, spomenula aj mená ako Milan Ondrík či Daniel Fischer. Podľa nej patria k tým, ktorí nielenže majú talent, ale podkladajú ho tvrdou prácou a výsledkami. „To sú obrovskí chlapi a vidno za nimi aj výsledky. Milan točí jeden film za druhým – a veľké filmy. Danko Fischer je ohromný muzikant a komponista. Jednoducho, sú to veľmi vzácni ľudia,“ povedala.
