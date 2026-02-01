Žiaden trik, ale realita: Títo herci mali pred kamerami skutočný sex, niektorí to neskôr oľutovali

Foto: SITA

Jana Petrejová
Nebolo to len tak naoko.

Niektoré sexuálne scény vo filmoch sú omnoho realistickejšie, než by ste čakali. A zatiaľ čo si diváci užívajú vášnivé filmové scény, nepredpokladajú, že by to boli naozajstné milostné radovánky, ktoré by boli herci ochotní podstúpiť pred zrakom kamier. 

Je všeobecne známe, že väčšina podobných intímnych scén sú choreografované, takmer ako tanečné číslo. Režiséri spolupracujú s rôznymi koordinátormi, používajú špeciálne uhly kamier a ochranné pomôcky, aby všetko pôsobilo realisticky, bez toho, aby sa herci fyzicky navzájom dotýkali. Napriek tomu existujú scény, ktoré sú skutočné, čo by divák neuhádol ani vo sne. Takýchto filmov je niekoľko, pričom vyvolali diskusie o hraniciach medzi umením a intimitou, ako píše Tyla.

Robert Pattinson

Nikto nevie o tom, že svetoznámy herec z filmov ako Twilight a Batman, Robert Pattinson, skutočne kývol na nesimulovanú sexuálnu scénu vo filme Little Ashes z roku 2008, ktorý režíroval Paul Morrison. V dramatickom filme z roku 2008 si filmová ikona zahrala surrealistického maliara Salvadora Dalího.

Foto: MovieStillsDB

Pre nemecký časopis Interview Magazine herec uviedol: „Hral som Salvadora Dalího a musel som natáčať veľa scén, kde som bol nahý, a tiež som musel masturbovať. Myslím to vážne. Moja orgazmická tvár je navždy zaznamenaná.“ Na otázku, prečo to nepredstieral, jednoducho odpovedal: „Tak to nefunguje, aspoň som sa zabavil pred kamerou.“

Willem Dafoe a Charlotte Gainsbourg

