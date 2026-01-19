Ženskosť v hlavnej úlohe: Trendy, ktoré na jar 2026 musíte mať vo svojom šatníku

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Jar 2026 patrí ženskosti, výrazným detailom a ľahkej elegancii.

Jar je ešte stále na obzore, no módne trendy už dávno klopú na dvere. Nadchádzajúca sezóna praje ženskosti, jemným materiálom aj detailom, ktoré dokážu oživiť šatník ešte pred príchodom teplejších dní.

Módne trendy pre jar 2026 stavajú na hravosti, elegancii a dôraze na ženskú siluetu. Do popredia sa dostávajú kúsky, ktoré dokážu fungovať naprieč sezónami a dajú sa jednoducho kombinovať s tým, čo už máme doma. Práve v tom spočíva ich sila – pôsobia aktuálne, no zároveň nadčasovo a prakticky, ako uvádza magazín Svět ženy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Varro | Fashion Designer (@evavarro)

Strapce, perie a štruktúry ako dominantné prvky sezóny

Jedným z najvýraznejších trendov, ktorý sa v móde objavuje už od minulého roka a svoju pozíciu si upevňuje aj v roku 2026, sú štruktúry. Strapce na šatách, sukniach či vestách dopĺňajú detaily z peria a jemné volány, ktoré dodávajú modelom originalitu a pohyb. Oslovia najmä ženy, ktoré majú rady mierne extravagantný štýl a neboja sa zaujať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤ Beata (@thevogue_dus)


Výrazné detaily dokážu aj jednoduchému outfitu vniesť jedinečnosť a štýl, pričom si zachovávajú ženskú eleganciu. Najlepšie vyniknú v kombinácii s nenápadnými doplnkami, ktoré im ponechajú dostatok priestoru. Prirodzene zvýrazňujú ženské krivky a pôsobia nenútene, bez zbytočnej okázalosti.

Véčková línia zvýrazní dekolt aj siluetu nôh

