Ženích z Ruže pre nevestu sa podelil o historku, z ktorej pôjdete do kolien. V šou bol moment, keď spanikáril

Hoci sa množstvo vtipných aj šokujúcich momentov dostalo priamo na televízne obrazovky, niektoré sa udiali mimo kamier. Mohlo by sa tak zdať, že sa o nich diváci ani nedozvedia, no vďaka reláciám ako je Bez ruže, kde prezrádzajú tajomstvá vypadnuté ružičky, a tiež vďaka podcastu, ktorý si spravili Krištof s Rasťom, vyplávajú na povrch rôzne pikošky.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ak sledujete Ružu pre nevestu a zaujíma vás pohľad ženícha Rasťa Zvaru na dianie vo vile a scény, ktoré nemohol vidieť priamo, nemusíte jeho reakciu hľadať dlho. Spolu s moderátorom Krištofom totiž majú vlastný podcast s názvom Romulus & Remus, v ktorom rozoberajú jednotlivé epizódy. Najnovšie ženích prezradil, aký prešľap sa mu podaril mimo kamier a ako to museli maskérky zamaskovať.

Panika na poslednú chvíľu

Okrem samotných rande Rasťo s Krištofom hovorili aj o prípravách na ne. Aj keď to má ženích o čosi jednoduchšie než potenciálne nevesty, Krištof prezradil, že v takomto prímorskom prostredí mužom rýchlejšie rastú fúzy, vlasy i nechty, takže sa musia o seba o čosi viac starať a udržiavať sa. Na to hneď Rasťo nadviazal humornou príhodou.

„Akože brada… Boli tam dievčatá, ktoré sa nám o to trošku starali, myslím maskérky, ktoré boli perfektné,“ začal Rasťo vysvetľovať, aby bolo všetkým jasné, o čo ide. „No ale ja si rád tú bradu jednoducho spravím aj sám,“ presunul sa rýchlo k zvratu, ktorý nastal. Z domu bol totiž zvyknutý, že sa holí sám, a tak si myslel, že tým nemôže nič pokaziť.

„Spravil som jeden veľký „prúser“. Kámo, ja som myslel, že sa zbláznim. Mal som sám z toho taký stres, čo som vyviedol,“ priznal Rasťo a dodal: „To bolo na prvom rande.“ Krištof hneď vedel k čomu týmito slovami smeruje a zasmial sa, že si spomína, ako od neho dostal krátku správu v znení: „Kámo, príď sem.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristof Kralik 🐇 (@kristofko)

„Ja som teraz nevedel, čo mám robiť,“ spomínal ženích, ktorý v strese nevedel, komu sa má rýchlo ozvať. Následne začal vysvetľovať celý incident. „Dávaš si veľký pozor na to, aby bola brada pomerne rovnaká,“ začal. Snažili sa totiž vyvarovať výrazným zmenám vzhľadu, okrem napríklad opálenia, ktoré nemohol ovplyvniť.

„Išiel som na prvé „randíčko“ s Kikou. Ponáhľal som sa, chystal som sa, pekne som sa na izbe obliekol. Odcvičil som si, ešte som mal nejaký čas a pozerám, že asi tak päť minút mám navyše. Tak som nakukol do kúpeľne a tam bol môj strojček na strihanie brady a hovorím si, že no, ešte by sa zišiel možno taký final touch (posledná úprava/krok, pozn. red.). Chytil som ho a urobil. Ibaže, mal som to nastavené na nejakú trojku…“ vysvetľoval Rasťo a rukou ukázal ako si prešiel strojčekom kolmo cez líce.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Potom však prišiel zvrat, ktorý spôsobil paniku na poslednú chvíľu. „A počul som ten zvuk, že to veľa zobralo. A ja že…“ Rasťo otvoril ústa ukazujúc ako ostal v šoku. „Ani som sa nechcel na to pozrieť. Pozerám zboku a vyholený obrovský pás. Pozerám na ten strojček a tam nebol ten nadstavec, ktorý tam mal byť,“ spomína ženích dnes už s úsmevom, ako si len pár minút pred rande oholil veľký kus brady na jednej strane.

Nakoniec sa musel Rasťo zveriť do rúk maskérok. „Na Instagrame je taká fotka, kde ma vlastne „zahoľujú“ a snažili sa to nejako nadpojiť, ale je to tam vidieť, že mám normálne vyholený kus brady. A potom sme to museli všetko skracovať, aby to aspoň ako tak vyzeralo, aby to úplne nekričalo,“ vysvetlil televízny ženích.

Podľa jeho slov je to však stále vidieť a dôkazom sú fotky z rande s Kikou. Ak si ich pozriete bližšie, zistíte, že je na väčšine fotiek Rasťo natočený k objektívu druhou stranou, aby bol tento jeho prešľap čo najviac zamaskovaný.